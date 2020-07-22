Apink郑恩地诉说偶像团的现实困境：「还不到30岁就被当做古董」

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其实郑恩地今年也才27岁，对很多人来说人生才刚刚开始，但她作为女团却被认为「已经没有更多可能性了」，真的让人伤心......

最近Apink成员郑恩地和歌手Jamie（朴智敏）一起出演了YouTube频道뮤플리的影片，聊到同龄爱豆们面临的困境：「Jamie和我其实都年纪都很小，只因为出道年数多就被当做古董爱豆，经常被看做已经没什么可能性的人。 」



Jamie补充说：「好像给我定了一个流通期限一样。 」郑恩地表示有同感：「没错，就是流通期限的感觉。 人们常说几年魔咒、战胜几年魔咒之后会怎样，但其实越是这样讲越让人产生心魔。 Apink出道7年的时候也总是被问到这样的问题，还有接下来要用什么概念? 我们是以清纯形象出道的，但如果一直走清纯路线就会被说缺乏变化，如果尝试改变又很容易被说明明以前更好。 」



2018年Apink出道7周年之际推出第七张迷你专辑《ONE & SIX》，以主打歌《I's So Sick》的帅气形象回归，获得不少好评。 但郑恩地坦言，当时其实非常担心：「粉丝们是因为清纯形象才喜欢我们，万一粉丝离开怎么办? 」



Jamie含蓄地说绝对不会，瞬间把恩地逗笑了~不过现在爱豆出道确实年龄越来越低，虽然看起来出道好几年了但其实真的都还很年轻，而且把人当做「古董」这种随随便便的话，真的很过分耶~！



（图源：Apink FB，YouTube@뮤플리）

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