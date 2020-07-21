罗PD新综艺《暑假》因房屋风格过於「日式」、内容设定与日本游戏相似...引发争议！制作组：「正在重新修改门窗」
综艺 2020年7月21日 星期二13:05 Yuan
综艺《暑假》由郑有美、崔宇植出演，是独自或和朋友一起在陌生的地方享受旅行一般的日常生活，寻找疲惫的身体和心灵平衡的真人秀。
在17日首播之后，有网友指责《暑假》的房子让人联想到日本的「敌产家屋（적산가옥）」，内容设定与日本索尼公司的游戏《我的暑假》相似，因此在网路上引发了讨论。
他们所住的房子因瓦片屋顶、窗棂、阁楼、结构等都被认为与敌产家屋相似（敌产家屋意味著敌人的财产，日本在第二次世界大战战败，从朝鲜半岛撤退时留下了住宅）。据悉，屋子原本是民宿，是为了拍摄进行了整理。
两人的暑假作业：1.每天写日记、2.每天运动一小时以上、3.一天做一顿健康餐来吃，这也被网友质疑与日本Sony公司游戏《我的暑假》相似。《我的暑假》讲述主角到亲戚家度过暑假的故事，游戏中登场人物要做早操、在家后面种菜、收获玉米、写日记。
制作组也在官方SNS上回应：「在《暑假》开拍之前，找到了可以生活一个月的地方，是村里最古老的房子。因为是50年代的古宅，所以在准备制作的过程中，以原房子为基础，整理屋顶颜色和外观，因为外面有3个庭院，符合了『居家度假真人秀』的条件。因为觉得屋子和内部空间并不是那么重要，所以没有考虑太多，在这个过程中没有仔细考虑观众可能感到的不便，很抱歉，也让允许拍摄的房主操心，非常抱歉。」
接著写道：「将听取观众的建议，在进行第二次拍摄前，爲了尽量减少不便，正在重新修改门窗等。以后会努力展现更好的面貌。」对於与日本游戏相似，制作组方面也表示：「不知道这个游戏，完全没有参考。」
（图：tvN、IG@vacation.tvn、Naver）
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留言/评论
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因為他們習慣 看一日三餐的房子 換了一種味道 他們韓國人就不習慣啦
56分前
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那個..這節目羅PD不是導演而是幕後的創意總監罷了...
57分前
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下？只係綜藝，咪要求咁多？人地有權創作的空間⋯⋯ 想用咩就用！咪咁多敏感？🙄
2小时前
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