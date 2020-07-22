「南韩梗王」李寿根并不只有笑点！首次公开二儿子手脚不便更鼓励残疾儿父母：一定要当做是祝福好好抚养

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李寿根，一个完全长在观众们笑点上的男人。

《认识的哥哥》、《新西游记》、《姜食堂》等中都有李寿根的身影，存在感极强，凭藉超高双商被观众们封为「南韩梗王」，只要开口说话就能笑倒一大片。 在节目中游刃有余、言语风趣又幽默的他深入人心，也圈了一大批海外粉丝。

在观众们看来，事业有成、家庭幸福美满的李寿根就是人生赢家，但其实在舞台上永远展示积极笑脸的他也有隐痛。 最近李寿根就首次在节目中提到了二儿子身体有不便之事。 有一对夫妇做客了李寿根和徐章勋主持的《尽管问菩萨》，公开了早产儿载江的故事。 载江的爸爸称：「老婆妊娠中毒，导致孩子7个月就生下来了，当时就被医生告知孩子有可能不太好。 」载江的妈妈接著补充道：「他的生长发育没达到7岁的标准，明年就要上小学了，不知道应该推迟上学还是就这样让他去。 」



听完故事的徐章勋表示：「发育和体格之后再考虑，首先要担心的是学习能力以及智力。 」一直默默听著众人交谈的李寿根此时发言，一席话震惊了所有人。 他说道：「和我孩子一样啊，他也是右手右脚有点残疾（障碍），不是很灵活。 做父母的肯定会难过，但一定要坚强才行，不能互相给对方压力，也要把他当做是祝福，好好抚养才对。 」

李寿根曾在综艺《我家的熊孩子》中公开与妻子朴智妍的相恋过程，说道：「对当时担任god成员朴俊亨造型师的她一见钟情，之后追求6个月之后终於交往，也因为相差12岁的关系，交往期间都叫我『大叔』」。 两人於2008年3月顺利步入婚姻，於同年7月大儿子泰俊出生，乳名为「一夜」，2010年1月喜获二儿子泰叙，乳名为「两天」。



「图：《尽管问菩萨》、李寿根IG、NATE」

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