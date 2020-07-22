GFRIEND〈Apple〉獲回歸後首冠 邊吃蘋果邊帶來安可表演！
KPOP 2020年7月22日 星期三08:45 施乃琪
以迷你九輯〈回：Song of the Sirens〉展現嶄新面貌的 GFRIEND，在這一週帶來各種精彩的表演後，也在昨天征服了音樂節目，恭喜她們！
昨天（21 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，GFRIEND 憑著最新主打歌 “Apple” 擊敗了鄭世雲和 VERIVERY，拿下 7 月第 4 週的冠軍頭銜。
GFRIEND 獲獎後表示：「這是我們以 “Apple” 拿到的第一個冠軍，我們 GFRIEND 會一直努力。」並向粉絲 Buddy 表示：「很想你們，愛你們！」有趣的是，GFRIEND 也配合歌名在安可時邊吃蘋果邊表演。
GFRIEND 在上週發行〈回：Song of the Sirens〉後陸續獲得好成績，首週銷量也再度刷新自己的紀錄，接下來的表現也更受期待。最後就來欣賞她們昨天的表演吧！
（照片或影片來源：Source Music、SBS MTV）
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