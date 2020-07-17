TWICE 加入線上開唱行列！8 月第二週與全球 ONCE 相見
KPOP 2020年7月17日 星期五14:33 施乃琪
雖然今年沒如期迎來 TWICE 的首爾壓軸演唱會，但下個月 ONCE 們也能坐在家裡直接觀看她們的表演囉！
JYP Entertainment 今天（17 日）宣布 TWICE 將於 8 月 9 日舉行線上演唱會《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》，消息一出立刻掀起熱烈討論。
TWICE 原定於今年 4 月在首爾為去年度的世界巡迴演唱會《TWICELIGHTS》劃下句點，但因為碰上肺炎疫情而不得不延期。這次她們以「在一天之內開完世界巡迴演創黑」為概念安排《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》，準備透過最新的 AR 技術和世界各地的粉絲同步交流。
另一方面，《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》將於韓國時間 8 月 9 日下午 3 點在 NAVER V LIVE 上登場，最近 JYP Entertainment 也會進一步公布詳細資訊。
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞