自來水濾芯中驚現幼蟲！仁川市逾百戶居民舉報，3.6萬家受影響。 姜丹尼爾回歸在即 練習花絮搶先公開！ [有片]反覆播放100次！！為什麼元斌連簽個名都可以這麼帥？ BTS防彈少年團新日專橫掃各國排行榜 創 Oricon 今年最高首日銷量！ IU現在的酒量：一杯水果酒就臉紅！ 李壽根親自營運的《我獨自李食堂》要來了嗎？製作組公開食堂外觀照，光看照片就覺得超爆笑啊 XD 用圭賢的歌聲聽見四季！全新音樂企劃下週啟動 TWICE 加入線上開唱行列！8 月第二週與全球 ONCE 相見 男神生日快樂！金宇彬歡度32歲生日「宇彬啊〜想做的事都去做吧！」 確定了！VICTON 韓勝宇 8 月中隻身出道 (G)I-DLE 出道後首度在盛夏回歸！8 月初發行新單曲〈DUMDi DUMDi〉 尹施允、景收真時尚畫報公開！兩人主演的OCN新劇《Train》首播就有超高討論度，大家都追這部了嗎？ 因《驚人的星期六》影片封面圖...引發嘴巴大小比較！可以吃超大口的惠利＆努力張大嘴卻吃很小口的宋旻浩！ 劉在錫&全昭旻確定加盟《Running Man》鄭哲民PD新綜藝《Six Sense》 想和JYP藝人一起工作？JYP公開全新招聘消息：提交「我們下一張回歸專輯該怎麼做」的企劃書！ 顏值高就是任性！趙寅成「迷彩西裝＋涼鞋時尚」躍上封面人物 《翻供》弟弟神似許光漢？演員洪慶曾出演《德魯納酒店》終於出道大螢幕 又見《燦爛的遺產》煥星CP！韓孝周將出演《首爾鄉巴佬》與李昇基相隔11年合體！ Baskin Robbins與BTS防彈少年團聯名蛋糕「7 Cake」：7月底上市！ 接連2天登上熱搜的朴寶劍新時尚畫報：不笑的男人，每一張都是心臟暴擊！ 《首爾鄉巴佬》Simon D光榮歸故鄉釜山，這位粉絲竟然讓他落下男兒淚 最強、帥、美娘家團！天上智喜成員Sunday的婚禮，SM一眾同僚後輩現身送嫁 這真的不是PS！ARMY為BTS防彈少年團JIN準備的超級彩虹屁廣告XD 【旅遊資訊】繁忙道路變城中花園！首爾市打造「永東大路廣域復合換乘中心」，交通全部地下化

TWICE 加入線上開唱行列！8 月第二週與全球 ONCE 相見 KPOP 施乃琪