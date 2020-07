自來水濾芯中驚現幼蟲!仁川市逾百戶居民舉報,3.6萬家受影響。 姜丹尼爾回歸在即 練習花絮搶先公開! [有片]反覆播放100次!!為什麼元斌連簽個名都可以這麼帥? BTS防彈少年團新日專橫掃各國排行榜 創 Oricon 今年最高首日銷量! IU現在的酒量:一杯水果酒就臉紅! 李壽根親自營運的《我獨自李食堂》要來了嗎?製作組公開食堂外觀照,光看照片就覺得超爆笑啊 XD 用圭賢的歌聲聽見四季!全新音樂企劃下週啟動 TWICE 加入線上開唱行列!8 月第二週與全球 ONCE 相見 男神生日快樂!金宇彬歡度32歲生日「宇彬啊〜想做的事都去做吧!」 確定了!VICTON 韓勝宇 8 月中隻身出道 (G)I-DLE 出道後首度在盛夏回歸!8 月初發行新單曲〈DUMDi DUMDi〉 尹施允、景收真時尚畫報公開!兩人主演的OCN新劇《Train》首播就有超高討論度,大家都追這部了嗎? 因《驚人的星期六》影片封面圖...引發嘴巴大小比較!可以吃超大口的惠利&努力張大嘴卻吃很小口的宋旻浩! 劉在錫&全昭旻確定加盟《Running Man》鄭哲民PD新綜藝《Six Sense》 想和JYP藝人一起工作?JYP公開全新招聘消息:提交「我們下一張回歸專輯該怎麼做」的企劃書! 顏值高就是任性!趙寅成「迷彩西裝+涼鞋時尚」躍上封面人物 《翻供》弟弟神似許光漢?演員洪慶曾出演《德魯納酒店》終於出道大螢幕 又見《燦爛的遺產》煥星CP!韓孝周將出演《首爾鄉巴佬》與李昇基相隔11年合體! Baskin Robbins與BTS防彈少年團聯名蛋糕「7 Cake」:7月底上市! 接連2天登上熱搜的朴寶劍新時尚畫報:不笑的男人,每一張都是心臟暴擊! 《首爾鄉巴佬》Simon D光榮歸故鄉釜山,這位粉絲竟然讓他落下男兒淚 最強、帥、美娘家團!天上智喜成員Sunday的婚禮,SM一眾同僚後輩現身送嫁 這真的不是PS!ARMY為BTS防彈少年團JIN準備的超級彩虹屁廣告XD 【旅遊資訊】繁忙道路變城中花園!首爾市打造「永東大路廣域復合換乘中心」,交通全部地下化

雖然今年沒如期迎來 TWICE 的首爾壓軸演唱會,但下個月 ONCE 們也能坐在家裡直接觀看她們的表演囉!

JYP Entertainment 今天(17 日)宣布 TWICE 將於 8 月 9 日舉行線上演唱會《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》,消息一出立刻掀起熱烈討論。

TWICE 原定於今年 4 月在首爾為去年度的世界巡迴演唱會《TWICELIGHTS》劃下句點,但因為碰上肺炎疫情而不得不延期。這次她們以「在一天之內開完世界巡迴演創黑」為概念安排《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》,準備透過最新的 AR 技術和世界各地的粉絲同步交流。



另一方面,《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》將於韓國時間 8 月 9 日下午 3 點在 NAVER V LIVE 上登場,最近 JYP Entertainment 也會進一步公布詳細資訊。



(照片或影片來源:JYP Entertainment)

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞