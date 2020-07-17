男神生日快樂！金宇彬歡度32歲生日「宇彬啊〜想做的事都去做吧！」
明星 2020年7月17日 星期五14:20 Erin
演員金宇彬在7月16日歡度32歲的生日，而所屬公司AM娛樂也把金宇彬拿著蛋糕開心合影的照片透過官方SNS公開。
AM娛樂在7月16日金宇彬的生日當天，在IG上公開了“Happy Birthday Woobin #我們宇彬啊想做的事都去做吧 #20200716”的內容，並上傳了好幾張金宇彬開心拿著蛋糕的照片。照片中的金宇彬穿著簡單的白色上衣，戴著黑色鴨舌帽，特別把口罩拉到下巴露出全臉，拿著蛋糕拍照，看起來已經恢復健康的他，臉上的笑容讓粉絲們更覺得放心。
蛋糕上所寫的字也拍下了照片，「我們宇彬啊，想做的事都去做吧〜」這句話也寫出了所有粉絲想要對金宇彬說的心聲，之前因為與病魔搏鬥而中斷活動休息好長一段時間的金宇彬，終於也開始了電影拍攝，回歸演員的身分，當然也有透過CF等代言與大家見面。
金宇彬去年11月驚喜在第40界的青龍電影節頒獎典禮上現身，也在舞台上讓大家看見他恢復健康的模樣。接著也為MBC創社特輯的紀錄片擔任旁白，目前也開始拍攝了崔東勳導演的新作品《外星人》。接下來大家比較關心的應該是男神何時抱得美人歸吧？
照片：AM娛樂IG
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