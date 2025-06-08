26億全租金被坑！徐玄振親上法院強拍江南豪宅討回血汗錢

知名女演員徐玄振因未如期收到退還的高額全租保證金，已親自向法院申請房產強制拍賣，引起社會廣泛關注。 據大法院拍賣資料與不動產登記簿顯示，這起糾紛涉及一筆高達26.25億（韓幣，下同）的租金糾紛。

2020年4月，徐玄振以25億租下首爾江南區清潭洞一處約41坪（135.74㎡）的高級別墅，並於2022年3月再度續租，保證金調漲至26.25億。 然而租期於2024年4月到期後，房東卻未歸還保證金。

徐玄振在2024年9月完成租賃權登記後，向法院提出強制執行程序。 首爾中央地方法院隨後於今年4月對該房產下達強制拍賣命令。值得注意的是，徐玄振並非唯一債權人。 資料顯示，一間建設公司也於2024年9月申請了同一物件的拍賣，而早在今年2月，因房東欠繳稅金，該物件亦遭政府查封。該豪宅最初評價價值為28.74億，但由於首次拍賣流標，目前最低競標價已下調至約22.99億。 下一輪拍賣預計於本月17日進行，但能否成功拍出仍屬未知數。



根據韓國法律，若該住宅已有租賃權登記的優先承租人（如徐玄振），即使有買家以低價競標成功，仍需額外支付她的保證金。 這意味著若以目前的最低價落標（約22.9億），買家實際需支付的總金額將達約49億，大幅降低投資吸引力。

對於這起事件，徐玄振所屬經紀公司Management SOOP低調回應：「這是藝人私生活的一部份，無法提供確認或評論。」

根據2023年6月1日實施的《全租詐騙特別法》統計，截至目前，全國認定的租屋詐騙受害者已達3.4萬人。 其中首爾佔比最高，達27.4%（8334件），其次為京畿道、大田、仁川等地。在受害類型方面，多世代住宅（30.3%）、辦公室型套房（20.8%）與多戶型住宅（17.8%）為主要高風險物件，顯示南韓房市問題仍未解決。

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