TWICE 加入线上开唱行列！8 月第二周与全球 ONCE 相见

虽然今年没如期迎来 TWICE 的首尔压轴演唱会,但下个月 ONCE 们也能坐在家里直接观看她们的表演罗!

JYP Entertainment 今天(17 日)宣布 TWICE 将於 8 月 9 日举行线上演唱会《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》,消息一出立刻掀起热烈讨论。

TWICE 原定於今年 4 月在首尔为去年度的世界巡回演唱会《TWICELIGHTS》划下句点,但因为碰上肺炎疫情而不得不延期。这次她们以「在一天之内开完世界巡回演创黑」为概念安排《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》,准备透过最新的 AR 技术和世界各地的粉丝同步交流。



另一方面,《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》将於韩国时间 8 月 9 日下午 3 点在 NAVER V LIVE 上登场,最近 JYP Entertainment 也会进一步公布详细资讯。



(照片或影片来源:JYP Entertainment)

