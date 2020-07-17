TWICE 加入线上开唱行列！8 月第二周与全球 ONCE 相见
KPOP 2020年7月17日 星期五14:33 施乃琪
虽然今年没如期迎来 TWICE 的首尔压轴演唱会，但下个月 ONCE 们也能坐在家里直接观看她们的表演罗！
JYP Entertainment 今天（17 日）宣布 TWICE 将於 8 月 9 日举行线上演唱会《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》，消息一出立刻掀起热烈讨论。
TWICE 原定於今年 4 月在首尔为去年度的世界巡回演唱会《TWICELIGHTS》划下句点，但因为碰上肺炎疫情而不得不延期。这次她们以「在一天之内开完世界巡回演创黑」为概念安排《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》，准备透过最新的 AR 技术和世界各地的粉丝同步交流。
另一方面，《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》将於韩国时间 8 月 9 日下午 3 点在 NAVER V LIVE 上登场，最近 JYP Entertainment 也会进一步公布详细资讯。
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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