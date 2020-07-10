是可愛還是性感？太妍更新IG網暴動：衣服能不能先穿好！

是可愛還是性感？太妍更新IG網暴動：衣服能不能先穿好！

KPOP   2020年7月10日   星期五09:32   Erin   51

太妍於7月9日晚間更新IG，上傳了多張在車內拍攝的照片，平時時常以可愛形象與粉絲們見面的她，本次的造型多了些性感，甚至若隱若現讓網友們紛紛緊張留言：衣服能不能先拉一下？

太妍上傳了四張在車內自拍的照片，她穿著咖啡色的夏季上衣，細肩帶出幾乎露出肩膀，也可看見幾個小小的彩色刺青圖案，引發粉絲們的熱烈討論，很多人覺得這新刺青真的相當美麗，也有網友認為看起來應該是玫瑰花樣的刺青貼紙。

陽光灑入車內也讓她的白皙膚色更加明顯，酒紅色的髮色僅簡單綁起馬尾，也一樣充滿清純魅力。雖然照片相當美麗，粉絲們也紛紛留言稱讚，也有不少粉絲們紛紛擔心起來，因為這服裝真的太清涼了，尤其胸前幾乎快露出線條，更有粉絲們說「衣服要不要先拉一下？」

太妍於5月發行了單曲“HAPPY”也深受許多觀眾們喜愛，也愛透過IG與大家互動，日前更是上傳了親手製作的手環引起許多藝人朋友與粉絲們的喜愛。

照片：太妍IG

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留言/評論
  • 張簡宜家
    有本事露還要被酸 可以不要看啊愛看又愛叫
    3小時前
  • Sandy Lam
    感覺就是媽媽粉那種開玩笑😅😅沒必要都解讀成惡評吧…
    4小時前
  • 簡繽慧
    葉鈺萱
    4小時前
  • Charlotte Tu
    韓國女性真的很辛苦......
    7小時前
  • リオ フォーティア
    覺得只是媽粉想保護太妍而已吧 大概就是粉絲的愛而已到底在砲什麼……
    1小時前
→更多留言...(46)
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