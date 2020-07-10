是可愛還是性感？太妍更新IG網暴動：衣服能不能先穿好！
KPOP 2020年7月10日 星期五09:32 Erin
太妍於7月9日晚間更新IG，上傳了多張在車內拍攝的照片，平時時常以可愛形象與粉絲們見面的她，本次的造型多了些性感，甚至若隱若現讓網友們紛紛緊張留言：衣服能不能先拉一下？
太妍上傳了四張在車內自拍的照片，她穿著咖啡色的夏季上衣，細肩帶出幾乎露出肩膀，也可看見幾個小小的彩色刺青圖案，引發粉絲們的熱烈討論，很多人覺得這新刺青真的相當美麗，也有網友認為看起來應該是玫瑰花樣的刺青貼紙。
陽光灑入車內也讓她的白皙膚色更加明顯，酒紅色的髮色僅簡單綁起馬尾，也一樣充滿清純魅力。雖然照片相當美麗，粉絲們也紛紛留言稱讚，也有不少粉絲們紛紛擔心起來，因為這服裝真的太清涼了，尤其胸前幾乎快露出線條，更有粉絲們說「衣服要不要先拉一下？」
太妍於5月發行了單曲“HAPPY”也深受許多觀眾們喜愛，也愛透過IG與大家互動，日前更是上傳了親手製作的手環引起許多藝人朋友與粉絲們的喜愛。
照片：太妍IG
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