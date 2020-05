李棟旭成為知名連鎖咖啡店的代言人:「高貴迷人的形象很符合」 為伯賢慶生!KAI和泰民在伯賢的立牌前拍照,姿勢超特別XD 曹政奭超講義氣主動減薪拍《機智醫生生活》:每集少賺2000萬! 現實生活裡的朴海俊帥到什麼程度?路人:原本想要罵死他,但見面之後... Oh My Girl 昨征服《The Show 5》 回歸後首冠入袋! 超敬業!柳海真為拍《一日三餐:漁村篇5》考取取遊艇駕照

恭喜 Oh My Girl 昨天便拿下回歸後第一座獎盃,接下來的成績也讓人很期待呢!

昨天(5 日)在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中,Oh My Girl 以最新主打歌 “NONSTOP” 打敗 APRIL 和公園少女,成為 5 月第二週的 The Show Choice。

Oh My Girl 獲獎後說:「我們要把這個獎獻給一直支持我們的粉絲、公司同仁,還有相信我們、為我們加油的人。以後我們 Oh My Girl 也不會失去能量,會一直帶來精彩的表現!」

Oh My Girl 不僅在發行〈NONSTOP〉後就立刻橫掃音源榜,新歌 MV 的人氣也十分火熱,讓她們一口氣在韓國 YouTube 的「熱門話題」、「熱門歌曲」及「熱門 MV」和「熱門藝人」榜上拿下冠軍!





(照片或影片來源:SBS MTV、WM Entertainment)

