恭喜 Oh My Girl 昨天便拿下回归后第一座奖杯,接下来的成绩也让人很期待呢!

昨天(5 日)在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中,Oh My Girl 以最新主打歌 “NONSTOP” 打败 APRIL 和公园少女,成为 5 月第二周的 The Show Choice。

Oh My Girl 获奖后说:「我们要把这个奖献给一直支持我们的粉丝、公司同仁,还有相信我们、为我们加油的人。以后我们 Oh My Girl 也不会失去能量,会一直带来精彩的表现!」

Oh My Girl 不仅在发行〈NONSTOP〉后就立刻横扫音源榜,新歌 MV 的人气也十分火热,让她们一口气在韩国 YouTube 的「热门话题」、「热门歌曲」及「热门 MV」和「热门艺人」榜上拿下冠军!





(照片或影片来源:SBS MTV、WM Entertainment)

