聽見另一種〈英雄〉!NCT 127 回歸前先公開混音版音源 超華麗合作!Zion.T x 請夏本月為〈歌 FARM!〉公開特別音源 倒數十天⋯⋯EXO Suho 預定下週入伍! 千呼萬喚始出來⋯⋯NU'EST 公開最新主打歌名〈I’m in Trouble〉! VIXX Ken x Monday Kiz 閃電合作 本週發表男男對唱曲! Oh My Girl〈NONSTOP〉大獲成功 奪韓國 YouTube 四榜第一! 又一組特別合作!「悲歌女王」白智榮搭檔邕聖祐將在12日突襲回歸 Monsta X 公開最新概念照 今日預錄《一週偶像》! BVNDIT 下週回歸 〈Carnival〉首波概念照曝光! 知名主廚李元日未婚妻校園暴力事件現反轉!金宥真企圖自殺陷昏迷:我真的很委屈 《RM》猜讓男生誤會的女生行為TOP.5,梁世燦爆料:全昭旻都對我做過! BLACKPINK確定6月回歸!已完成新專輯錄音 既可是舞台道具也可送人?MAMAMOO頌樂收到Apink的「奇葩」禮物XD IU的影響力!在SNS上分享OH MY GIRL新歌之後排名大幅度上升 TWICE定延提起奶奶淚奔:她養大我,卻沒能看到我出道 《Good Casting》取景台灣?與《愛的迫降》同場景! 20歲金秀賢的女友條件!滿滿的虛勢,網民:誰都有中二病XD 知性vs典雅:庭沼珉《靈魂維修工》音樂劇演員絕美劇照公開! 【有片】原以為金喜愛只是演技好,沒想到《無限挑戰》裡還曾搭檔劉在錫唱歌嗨翻全場!

Oh My Girl〈NONSTOP〉大獲成功 奪韓國 YouTube 四榜第一! KPOP 施乃琪