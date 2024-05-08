神還原！《Running Man》公開邊佑錫新照，名牌、手錶和「善宰」一樣啊

男高生「柳善宰」出現在了現實生活中。

《Running Man》緊跟娛樂圈風向，邀請了熱播劇《背著善宰跑》的男主角、「善宰」的扮演者邊佑錫出演節目，引爆觀眾關注，大家都在期盼5月12日「善宰」亮相的那一期。

日前《Running Man》通過官方SNS公開了邊佑錫出演節目的照片，「善宰」現身了！邊佑錫重新穿上校服，校服襯衣裡搭配白色T恤，敞開扣子，配著藏青色的校服長褲，連名牌都和電視劇裡一樣是黃色的，寫著「邊佑錫」。 他手上還戴著「善宰」同款電子手錶，100%還原了「善宰」形象。 邊佑錫不愧是模特出身，哪怕只是站著拍照或者隨便擺幾個pose，都氛圍感爆棚。 連官方都忍不住表示：「只是隨便按下了快門，就很出片，還沒來得及修圖。 」現場直出的照片再次讓人感嘆邊佑錫的帥氣。



網友和劇迷看到照片後大讚：「善宰呀」、「這劇太火了，又一個失去本名的演員」、「啊啊啊啊，善宰太帥了」、「邊佑錫，你就是我的星星」、「瘋了，光是看照片，我的心就砰砰跳」、「太帥了太帥了，怎麼辦」等。

此外，邊佑錫登場的《Running Man》將於5月12日播出。而《背著善宰跑》在香港、東南亞、中東及南非等16個地區，由Viu緊貼韓國於同日獨家播出。



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