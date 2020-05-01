Wonder Girls第二位結婚的成員！惠林戀愛七年修成正果，今年7月辦婚禮❤
明星 2020年5月1日 星期五14:08 Sani
繼先藝之後，第二位Wonder Girls出身的成員也要步入婚姻殿堂啦！祝福惠林！
據韓媒報導，女團Wonder Girls成員出身的惠林和身為跆拳道選手的申民澈（音）將於今年7月5日舉辦婚禮。 據雙方友人透露：「兩人經營了很久的愛情，最近終於定下結婚日期。 」惠利所屬社則表示;「兩人確實決定在7月結婚，但具體細節還在討論。 」
惠林和申民澈從2013年開始交往，近日還一起出演了MBC戀愛真人秀《羡慕的話就輸了》，公開了兩人第一次見面時因為跆拳道結緣的故事、以及甜蜜的戀愛日常，接下來的結婚準備過程也將通過節目公開！
而Wonder Girls成員里第一位結婚的是先藝，2013年成婚、現在已經有3個小孩，惠林即將成為隊內第二位新娘。
惠林和申民澈的緣分還要從惠林的父親說起。 惠林父親也曾經是跆拳道運動員，而且是申民澈的師父，有一次舉辦活動時邀請了兩個人一起參加，兩人一見面就被彼此吸引，還剛好坐對面，就這樣開始了戀情。
公開戀情後，譽恩和宥斌都聯絡惠林送去了祝福。
惠林在2010年加入Wonder Girls，2017年組合解散后一邊進行個人活動一邊繼續學業，今年1月與JYP合約期滿後加入了宥斌設立的公司。
申民澈1986年出生，比惠林大6歲，畢業於慶熙大學跆拳道系，現在是 極限跆拳道團隊Mirme的代表，2016年曾被世界跆拳道團體賽頒予「跆拳體操部門MVP」獎。
（圖源：惠林、申民澈IG，《羡慕的話就輸了》）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論