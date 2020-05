兩週內三度受害 利特 Instagram 再度遭人試圖盜用 倒數十天⋯⋯Monsta X 全員概念照耀眼曝光! 《愛的迫降》OST的初Live公開!但...唱自己寫的歌時IU卻忘詞,還嫌棄:「歌詞怎麼寫得這麼難?」 Pepsi最強聯名:ZICO X 姜丹尼爾合作單曲Refresh實體發售! 熱門韓劇《夫妻的世界》背後的社會問題:阻嚇力不足,致跟蹤狂問題日益嚴重 《The King:永遠的君主》今晚劇照,盧尚宮能否成為李敏鎬&金高銀的愛情推手? 《一日三餐:漁村篇5》第二位嘉賓是...李光洙?製作組回應:「還是拍攝前,希望大家通過節目確認」 不少觀眾都在敲碗!「麻浦帥小子」宋旻浩、P.O版本「斯達拉」吊飾終於推出了...真的超可愛呀! 韓國PD大賞:金南佶以《熱血祭司》拿下第九座獎盃! Wonder Girls第二位結婚的成員!惠林戀愛七年修成正果,今年7月辦婚禮❤ 就是今天!《一日三餐:漁村篇5》首播三大看點,三大名演員五年後再挑戰島嶼生存記 《機智醫生生活》曹政奭與「兒子」宇宙的合照公開!網友:「兩人真的有父子臉呀!」 《The King:永遠的君主》官方公開李敏鎬花絮照:「認真讀劇本的男人最帥氣!」 Oh My Girl 最新 MV 觀看次數破千萬 持續在音源榜上名列前茅! 路雲&金惠奫&表藝珍&金寶拉作為嘉賓出演《犯人就是你3》 「今天也是河珍holic!」金裕貞為《那個男人的記憶法》文佳煐應援 宋慧喬躍上新加坡版《ELLE》 謙虛談多年人氣「是我運氣好」 輝人翻唱經典歌曲「聚集我的淚」 《機智醫生生活》最新 OST 依舊因信賴而聽! BTS 防彈少年團 SUGA 分享採草莓大笑照,網友:看來草莓要熱銷了~ CIX 延續〈Hello〉系列作 6 月將發行迷你三輯! 真人秀綜藝拍攝現場原來是這樣的!明星們真的不會尷尬嗎XD 當友情首度出現裂痕⋯⋯TXT 新專輯呈現另一種青春樣貌! 因害怕影響好兄弟從來不提「Wooga Family」!Peakboy:我第一次上的節目朴敘俊看了3遍 Jellyfish 宣告弘彬暫停演藝活動 並將為 VIXX 向惡意網民提告 就是今天!白智榮 x《夫妻的世界》 最新 OST 傍晚公開 T-Locker出市!不用再擔心找不到置物櫃寄物了~ 「不要把體重當減重標準」李是英花一個月,體脂從14.5%降到9.8% BTS防彈少年團JIN妝容變化,360度無死角的帥顏

