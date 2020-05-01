Wonder Girls第二位结婚的成员！惠林恋爱七年修成正果，今年7月办婚礼❤
明星 2020年5月1日 星期五14:08 Sani
继先艺之后，第二位Wonder Girls出身的成员也要步入婚姻殿堂啦！祝福惠林！
据韩媒报导，女团Wonder Girls成员出身的惠林和身为跆拳道选手的申民澈（音）将於今年7月5日举办婚礼。 据双方友人透露：「两人经营了很久的爱情，最近终於定下结婚日期。 」惠利所属社则表示;「两人确实决定在7月结婚，但具体细节还在讨论。 」
惠林和申民澈从2013年开始交往，近日还一起出演了MBC恋爱真人秀《羡慕的话就输了》，公开了两人第一次见面时因为跆拳道结缘的故事、以及甜蜜的恋爱日常，接下来的结婚准备过程也将通过节目公开！
而Wonder Girls成员里第一位结婚的是先艺，2013年成婚、现在已经有3个小孩，惠林即将成为队内第二位新娘。
惠林和申民澈的缘分还要从惠林的父亲说起。 惠林父亲也曾经是跆拳道运动员，而且是申民澈的师父，有一次举办活动时邀请了两个人一起参加，两人一见面就被彼此吸引，还刚好坐对面，就这样开始了恋情。
公开恋情后，誉恩和宥斌都联络惠林送去了祝福。
惠林在2010年加入Wonder Girls，2017年组合解散后一边进行个人活动一边继续学业，今年1月与JYP合约期满后加入了宥斌设立的公司。
申民澈1986年出生，比惠林大6岁，毕业於庆熙大学跆拳道系，现在是 极限跆拳道团队Mirme的代表，2016年曾被世界跆拳道团体赛颁予「跆拳体操部门MVP」奖。
（图源：惠林、申民澈IG，《羡慕的话就输了》）
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