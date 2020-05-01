就是今天！《一日三餐：漁村篇5》首播三大看點，三大名演員五年後再挑戰島嶼生存記
綜藝 2020年5月1日 星期五14:02 MiJimin
（中字預告）《一日三餐：漁村篇5》今晚首播，車勝元、柳海真、孫浩俊合體再相聚，大家準備好了沒～？！
tvN《一日三餐：漁村篇5》即將在今晚 21:30 正式開播，由漁村篇的第一季元老級成員車勝元、柳海真、孫浩俊再次合體，更加成長的三人再次挑戰島上生活，究竟會帶給觀眾們什麼樣有趣的畫面呢？先來看看三大觀綜看點！
＊車勝元、柳海真、孫浩俊，完美家人般的趣味真實互動
在2015年的漁村篇（晚材島）和2016年農村篇（高敞）的兩次親密接觸後，三人早已經如同家人般熟悉，互動上趣味十足外，豪爽的笑聲也能帶動觀眾們的心情，如今這次拍攝同樣默契十足，已經發展到一個眼神就能了解對方在想什麼或者需要什麼。
＊時隔五年再次挑戰島嶼生存記
這一次車嬸的廚藝絕對是一大看點，挑戰各種料理方法的多樣性，還有其他人為了食材拼命前進的模樣，三人相輔相成，也將一一展現給大家。
＊春天的大海與簡單日常所帶來的療癒感
屆時，小島上的各種風景，以及各種自然界的聲音，絕對能夠給觀眾們一定程度的療癒感，其中當然也以煮菜和用餐時等各種全方位，視覺與聽覺等衝擊，讓大家能夠獲得全新的視野。
還有孔曉振擔任嘉賓～，準備好迎接今晚的首播了嗎？
▼《一日三餐：漁村篇5》中字預告：目前已知friDay影音&愛奇藝台灣站兩個平台皆有跟播：
（圖：tvN）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論