Jellyfish 宣告弘彬暫停演藝活動　並將為 VIXX 向惡意網民提告

VIXX 成員弘彬在 3 月時因酒後直播的不當言論而掀起巨大風波，今天 Jellyfish Entertainment 也宣布他將暫停直播和演藝活動！
Jellyfish Entertainment 今天（1 日）發出官方公告說明弘彬未來的活動計畫，以及處理 VIXX 相關惡意言論和謠言的措施。
Jellyfish Entertainment 表示：「在與藝人充分地討論後，弘彬接下來決定中斷 Twitch 的節目。除此之外，他也將暫停演藝活動，去準備之後再度和粉絲見面。」
此外，Jellyfish Entertainment 也表示有持續留意針對 VIXX 的惡意誹謗、性騷擾言論、謠言、侮辱及毀損名譽⋯⋯等惡意網路言論，目前正準備委託法律代理人提告。「只要撰寫、散佈可能毀損旗下藝人名譽的任何貼文，本公司絕不會和解或寬貸，將出動所有法律方法來強力地回應。」最後 Jellyfish Entertainment 也向愛護 VIXX 的粉絲道謝，並承諾會更
（照片或影片來源：Jellyfish Entertainment）
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