Jellyfish 宣告弘彬暂停演艺活动　并将为 VIXX 向恶意网民提告

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VIXX 成员弘彬在 3 月时因酒后直播的不当言论而掀起巨大风波，今天 Jellyfish Entertainment 也宣布他将暂停直播和演艺活动！

Jellyfish Entertainment 今天（1 日）发出官方公告说明弘彬未来的活动计画，以及处理 VIXX 相关恶意言论和谣言的措施。

Jellyfish Entertainment 表示：「在与艺人充分地讨论后，弘彬接下来决定中断 Twitch 的节目。除此之外，他也将暂停演艺活动，去准备之后再度和粉丝见面。」

此外，Jellyfish Entertainment 也表示有持续留意针对 VIXX 的恶意诽谤、性骚扰言论、谣言、侮辱及毁损名誉⋯⋯等恶意网路言论，目前正准备委托法律代理人提告。「只要撰写、散布可能毁损旗下艺人名誉的任何贴文，本公司绝不会和解或宽贷，将出动所有法律方法来强力地回应。」最后 Jellyfish Entertainment 也向爱护 VIXX 的粉丝道谢，并承诺会更



（照片或影片来源：Jellyfish Entertainment）

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