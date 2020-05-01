當友情首度出現裂痕⋯⋯TXT 新專輯呈現另一種青春樣貌！
KPOP 2020年5月1日 星期五09:56 施乃琪
即將回歸的 TXT 這週開始陸續釋出新專輯預告，創意十足的畫報公開方式讓人更融入概念中！
Big Hit Entertainment 今天（1 日）釋出了 TXT 新專輯〈The Dream Chapter: ETERNITY〉的最新概念照，以洋溢著校園風情的校車作為背景，準備揭開另一段關於青春的故事。
TXT 以這組概念照呈現「友情首度出現裂痕的一群少年」的經驗，雖然共處同一座小小的空間內，五人的視線各自投向不同方向，令人十分好奇〈The Dream Chapter: ETERNITY〉將展現的歌曲內容。
特別的是，Big Hit Entertainment 這次以模仿社群媒體的方式公開概念照，只要在團體照中點下單獨成員的標記，就能前往他們的個人帳號欣賞獨照，讓專輯概念更栩栩如生。TXT 將於 5 月 18 日發行〈The Dream Chapter: ETERNITY〉，最近他們也將公開更多各式各樣的預告。
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）
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