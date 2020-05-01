「今天也是河珍holic！」金裕貞為《那個男人的記憶法》文佳煐應援 宋慧喬躍上新加坡版《ELLE》 謙虛談多年人氣「是我運氣好」 輝人翻唱經典歌曲「聚集我的淚」 《機智醫生生活》最新 OST 依舊因信賴而聽！ BTS 防彈少年團 SUGA 分享採草莓大笑照，網友：看來草莓要熱銷了～ CIX 延續〈Hello〉系列作 6 月將發行迷你三輯！ 真人秀綜藝拍攝現場原來是這樣的！明星們真的不會尷尬嗎XD 當友情首度出現裂痕⋯⋯TXT 新專輯呈現另一種青春樣貌！ 因害怕影響好兄弟從來不提「Wooga Family」！Peakboy：我第一次上的節目朴敘俊看了3遍 Jellyfish 宣告弘彬暫停演藝活動 並將為 VIXX 向惡意網民提告 就是今天！白智榮 x《夫妻的世界》 最新 OST 傍晚公開 T-Locker出市！不用再擔心找不到置物櫃寄物了～ 「不要把體重當減重標準」李是英花一個月，體脂從14.5%降到9.8% BTS防彈少年團JIN妝容變化，360度無死角的帥顏

即將回歸的 TXT 這週開始陸續釋出新專輯預告，創意十足的畫報公開方式讓人更融入概念中！

Big Hit Entertainment 今天（1 日）釋出了 TXT 新專輯〈The Dream Chapter: ETERNITY〉的最新概念照，以洋溢著校園風情的校車作為背景，準備揭開另一段關於青春的故事。

TXT 以這組概念照呈現「友情首度出現裂痕的一群少年」的經驗，雖然共處同一座小小的空間內，五人的視線各自投向不同方向，令人十分好奇〈The Dream Chapter: ETERNITY〉將展現的歌曲內容。

特別的是，Big Hit Entertainment 這次以模仿社群媒體的方式公開概念照，只要在團體照中點下單獨成員的標記，就能前往他們的個人帳號欣賞獨照，讓專輯概念更栩栩如生。TXT 將於 5 月 18 日發行〈The Dream Chapter: ETERNITY〉，最近他們也將公開更多各式各樣的預告。



（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞