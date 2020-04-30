【旅遊資訊】不止是美麗！首爾南山塔的燈光顏色內有奧妙
旅遊 2020年4月30日 星期四12:33 Sani
原來N首爾南山塔的燈光不僅美麗，還傳遞了當天的空氣品質！
大家去首爾旅遊的時候有沒有留意到南山塔的燈光顏色呢? 有時候是藍色，有時候是紅色、黃色等等，其實不同顏色代表了不同的天氣資訊。
首爾市從2011年5月開始通過南山塔燈光來告知市民當天的大氣污染程度，當霧霾濃度在0~15㎍/㎥範圍時算作「優良」，對應藍色燈光；16~35㎍/㎥算作「普通」，對應藍色燈光;16~35㎍/㎥算作「普通」，對應綠色燈光；36~75㎍/㎥算作「較差」，對應黃色燈光；而到了75㎍/㎥以上即會被認定為「極差」，對應紅色燈光，已經是不宜出門的程度。
簡而言之，就是燈光顏色越暖，空氣品質越差啦：
南山塔的大氣污染指示燈白天不會亮，只在日落之後到晚上10點鐘點亮，而4月到9月間則會一直亮到晚上11點鐘。
知道了這一事實之後，下次再去首爾看到南山塔的時候，似乎會有新的感受呢！
（圖源：南山首爾塔官網）
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