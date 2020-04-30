【本週韓劇完結資訊】《365》《一半》週二完結《Memorist》《快過來》今晚大結局！

喜歡一次追的讀者們有福啦～！這禮拜光是韓劇就有四部完結了，大家有追到最後嗎？正在追的朋友也請留言分享一下觀後感吧！（《365：逆轉命運的1年》、《一半的一半》、《Memorist》（超能警探）、《快過來》）
這四部韓劇都是在本週完結和即將在今晚大結局的作品，不同題材和主演組合，雖然收視率都沒有相當亮眼，卻都有一眾忠實劇迷，若喜歡演員或者題材類型的話，追下去一就是不吃虧的。
小編就簡單再列出主演名單和劇情簡介，讓大家參考一下吧！
▼MBC《365：逆轉命運的1年》李浚赫、南志鉉、金志秀主演。
【簡介】改編自乾胡桃於2004年出版的推理小說《Repeat》，講述刑警和網漫作家共10個人得到了回到過去的機會，在穿越時空回到一年前之後，陷入前所未料的命運的奇幻懸疑驚悚故事，目前網友們非常期待能有第二季。
【簡介】講述人工智慧程式設計師和古典樂錄音師的愛情故事，描述獨自一人該如何去愛、克服困難的故事，古典樂與氛圍真的特別療癒人心。
▼tvN《Memorist》（超能警探）俞承豪、李世榮、趙成夏主演。
簡介：講述擁有超能力的刑警與精英犯罪心理分析高階總警，追蹤神秘的連環殺人魔的偵查故事，動作戲與懸疑氛圍相當引人入勝，兩位童星出身的主角互飆演技也很有看點。
簡介：改編自同名網路漫畫，講述能變成人類的貓咪，和主人展開微妙心動的愛情故事，雖然收視率創下新低，但主演們的高顏值跟奇幻可愛的氛圍，用愛還是可以追看看的，金明洙在劇裡真的是太可愛而且非常萌～。
（圖：官方劇照／黃Viu煲劇平台）
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