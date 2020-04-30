【旅游资讯】不止是美丽！首尔南山塔的灯光颜色内有奥妙

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原来N首尔南山塔的灯光不仅美丽，还传递了当天的空气品质！

大家去首尔旅游的时候有没有留意到南山塔的灯光颜色呢? 有时候是蓝色，有时候是红色、黄色等等，其实不同颜色代表了不同的天气资讯。



首尔市从2011年5月开始通过南山塔灯光来告知市民当天的大气污染程度，当雾霾浓度在0~15㎍/㎥范围时算作「优良」，对应蓝色灯光；16~35㎍/㎥算作「普通」，对应蓝色灯光;16~35㎍/㎥算作「普通」，对应绿色灯光；36~75㎍/㎥算作「较差」，对应黄色灯光；而到了75㎍/㎥以上即会被认定为「极差」，对应红色灯光，已经是不宜出门的程度。

简而言之，就是灯光颜色越暖，空气品质越差啦：



南山塔的大气污染指示灯白天不会亮，只在日落之后到晚上10点钟点亮，而4月到9月间则会一直亮到晚上11点钟。

知道了这一事实之后，下次再去首尔看到南山塔的时候，似乎会有新的感受呢！

（图源：南山首尔塔官网）

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