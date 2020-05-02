金亞中為性剝削受害兒童發聲：是作為大人的我們對不起你們

女演員金亞中積極參與「Save the Children」發起的「反對兒童性剝削活動，我們對兒童性剝削零容忍」活動，為性剝削受害兒童發聲。
國際救濟NGO團體「Save the Children」方面表示：「金亞中積极參與了反對兒童性剝削，我們對兒童性剝削零容忍的活動，金亞中得知「N號房事件」后就擔任了反對兒童性剝削活動的宣傳大使，這次也積极參與了「Save the Children」發起的運動，為保護受害兒童提供了很大的幫助。 她呼籲修改保護性剝削受害兒童及處罰加害者法律條規，改善與兒童、青少年相關社會保護體系。
金亞中表示：「作為演員在觀察和演繹女性角色的過程中，開始關注到一些處於困境的女性和孩子們。 當了解到一些女孩無法受到保護時，就想盡辦法去幫助她們。 真的想問問，怎麼可以讓兒童性剝削這樣的事情重演？也想告訴那些受害兒童們這些不是你們的錯。 身為大人，我們為沒能給你們創造一個美好的世界感到非常抱歉希，希望可以幫助受害者治癒心靈的傷口。 應該要存在更多能讓孩子們主動尋求幫助的大人們，為了防止此類犯罪的再次發生，必須加強懲罰力度。 」
「圖：Save the Children」
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