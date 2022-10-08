《帶輪子的家4》首集嘉賓是金亞中！活用歷代嘉賓帶來的「小禮物」，獲得許多小小的幸福

很少出現在綜藝節目上的金亞中，這次出演《帶輪子的家4》，好奇她會與成東鎰、金希沅、路雲帶來什麼樣的化學反應呢！

陸續推出3季並將在下週四（13日）推出第4季的tvN綜藝節目《帶輪子的家》，以「微屋」為概念，把全國各個角落當作自家院子來生活，拋開對於「房子」的慾望，專注於真正重要的東西來充實日常。

這次的「忙內」是曾出演《偶然發現的一天》、《戀慕》等電視劇的SF9成員路雲，一登場便引起哥哥們的讚嘆：「長得真的好帥」。但了解之後才發現，原來路雲屬於「呆萌體質」，不曉得還會惹出什麼樣的笑料呢！

首集嘉賓也於昨日（7日）揭曉，是曾出演電影《醜女大翻身》、電視劇《名不虛傳》等作品的金亞中。金亞中雙手滿滿、帶了許多東西來到現場，並開朗地向大家問好。她穿上孔曉振的圍裙、用了裴斗娜的馬克杯、躺在羅美蘭的充氣床，活用歷代嘉賓們帶來的小禮物，感覺相當幸福。僅僅是一件小事也能笑得很開心，相信觀眾們也都能被感染到這種愉快的情緒吧！

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