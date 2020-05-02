金亚中为性剥削受害儿童发声：是作为大人的我们对不起你们

女演员金亚中积极参与「Save the Children」发起的「反对儿童性剥削活动，我们对儿童性剥削零容忍」活动，为性剥削受害儿童发声。
国际救济NGO团体「Save the Children」方面表示：「金亚中积极参与了反对儿童性剥削，我们对儿童性剥削零容忍的活动，金亚中得知「N号房事件」后就担任了反对儿童性剥削活动的宣传大使，这次也积极参与了「Save the Children」发起的运动，为保护受害儿童提供了很大的帮助。 她呼吁修改保护性剥削受害儿童及处罚加害者法律条规，改善与儿童、青少年相关社会保护体系。
金亚中表示：「作为演员在观察和演绎女性角色的过程中，开始关注到一些处於困境的女性和孩子们。 当了解到一些女孩无法受到保护时，就想尽办法去帮助她们。 真的想问问，怎么可以让儿童性剥削这样的事情重演？也想告诉那些受害儿童们这些不是你们的错。 身为大人，我们为没能给你们创造一个美好的世界感到非常抱歉希，希望可以帮助受害者治愈心灵的伤口。 应该要存在更多能让孩子们主动寻求帮助的大人们，为了防止此类犯罪的再次发生，必须加强惩罚力度。 」
「图：Save the Children」
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