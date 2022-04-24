[有雷]《迷網追兇》超大咖演員壓軸登場預告下一季！「You never know」時光旅行何時是盡頭（EP10完）

[有雷]《迷網追兇》幽靈穿梭時空的目的終於確認，徐康俊也放棄了天倫以及優渥生活，決定協助幽靈建立網格保護地球免於太陽風的侵襲，幽靈則是為了保證自己能夠順利出生，不斷暗中幫助金馬鹿及金亞中。

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《迷網追兇》來到第一季的最終回，副局長與局長雖然聽了權世河（徐康俊飾）說明自己穿越的經歷並且把裝置還給幽靈（李施昤飾），但副局長還是為了抓到幽靈，不惜放出金馬鹿（金成均飾）以及權世河當作誘餌，希望引出幽靈現身。不過在追逐戰當中，金馬鹿竟伺機而動殺死了權世河。原來權世河早已從幽靈口中得知自己也將犧牲，死前只覺得愧對母親而流淚。



幽靈回到了未來，看見受到網格保護的人們自由生活著，但突然時間又再度凍結，出現了另一個和她擁有一樣能力的男子，兩人歷經一陣打鬥，時間回復到金馬鹿從管理局脫逃的那一刻，鄭拂曉（金亞中飾）也一同追捕金馬鹿，但這一次的結果竟是鄭拂曉即將遭到攻擊，權世河為了救她而遭到金馬路襲擊後腦，而金馬鹿則是被鄭拂曉開槍擊斃。雖然兩個幽靈都用了自己的方式，但依舊無法救回權世河。副局長想逮捕幽靈但依舊失敗。幽靈不斷往天上看，網格似乎出現了變化。



不過副局長立了大功，組織也開始增加成員變得更壯大。一年之後，鄭拂曉調職到偏僻地區任職，還生了一個女兒，看似獨自撫養孩子。天空突然出現異狀，而此時鄭拂曉的前夫宋御真（金武烈飾）突然開車來接她與孩子，甚至直接叫出孩子的名字，正當鄭拂曉感到疑惑時，宋御真告訴她一切都是鄭拂曉自己事先交代的。應該又是穿越時空的其中一次所說好的計畫。



與幽靈擁有相同能力的神秘男子（李起弘飾），也回到了自己的時空，並且向突然登場的神祕上級劉在明報告，各個時空所存在的網格皆已消失，因此看見了2021的管理局以及1997年的電波研究所都同步發生了大爆炸，上級說著「You never know，這會有盡頭嗎？」，看起來他們的目的是阻止幽靈建立網格保護人類，也預告另一段故事的開始。



宋御真載著鄭拂曉與女兒來到一個倉庫之類的地方，在她面前的竟是權世河以及幽靈，他們一同走入看似銅牆鐵壁的防爆倉庫裡，躲避太陽風的侵襲，在沒有網格的地球上試著保全自己。



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