《The King：永遠的君主》進展超快！第五集李敏鎬&金高銀「同居」預告公開～？

《The King：永遠的君主》進展超快！第五集李敏鎬&金高銀「同居」預告公開～？

韓劇   2020年4月27日   星期一12:05   MiJimin   2

（雷＋中字預告）小編特別選鄭太乙（金高銀　飾）回眸看向李袞（李敏鎬　飾）的這一張當封面，看完《The King：永遠的君主》第四集的各位，是不是超級期待第五集的播出呢～？

大家看完昨天播出的 SBS 全新金土劇《The King：永遠的君主》（每週五、六播出）第四集了嗎？這篇預告會劇透結尾，最後一次提醒大家囉！

鄭太乙拿到核發後的識別證後，越來越發現瘋子男（李袞）說的話，很可能都是真的，李袞騎馬帶著鄭太乙來到竹林，這一次因為帶著「萬波息笛」，順利的將鄭太乙從「大韓民國」穿越到了「大韓帝國」，看到和曹誾燮（禹棹煥　飾）長得一模一樣的護衛曹影，也讓太乙感到相當吃驚。

▼第五集預告，鄭太乙到「大韓帝國」後，直接與皇帝同居！？？？媒體朋友們跟全國國民要大亂啦～～～！

鄭太乙將一起住在皇宮，做出許多驚人之舉外，還會成為皇帝身邊的護衛之一，非常期待第五集的播出。

（圖：Netflix）

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留言/評論
  • Chiou Jia Sheng
    超期待第五集~~~ 可是還要等五天…… 追ON劇的痛苦ㅠㅠㅠㅠㅠ
    1小時前
  • Thomas Lee
    好看！！
    35分前
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