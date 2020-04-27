《The King：永遠的君主》進展超快！第五集李敏鎬&金高銀「同居」預告公開～？
韓劇 2020年4月27日 星期一12:05 MiJimin
（雷＋中字預告）小編特別選鄭太乙（金高銀 飾）回眸看向李袞（李敏鎬 飾）的這一張當封面，看完《The King：永遠的君主》第四集的各位，是不是超級期待第五集的播出呢～？
大家看完昨天播出的 SBS 全新金土劇《The King：永遠的君主》（每週五、六播出）第四集了嗎？這篇預告會劇透結尾，最後一次提醒大家囉！
鄭太乙拿到核發後的識別證後，越來越發現瘋子男（李袞）說的話，很可能都是真的，李袞騎馬帶著鄭太乙來到竹林，這一次因為帶著「萬波息笛」，順利的將鄭太乙從「大韓民國」穿越到了「大韓帝國」，看到和曹誾燮（禹棹煥 飾）長得一模一樣的護衛曹影，也讓太乙感到相當吃驚。
▼第五集預告，鄭太乙到「大韓帝國」後，直接與皇帝同居！？？？媒體朋友們跟全國國民要大亂啦～～～！
鄭太乙將一起住在皇宮，做出許多驚人之舉外，還會成為皇帝身邊的護衛之一，非常期待第五集的播出。
（圖：Netflix）
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