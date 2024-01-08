「你是世界上獨一無二的存在」《死期將至》眾男神合力完美復仇！徐仁國的最終重生魔王關太催淚！（EP.5 – 8完）

[有雷]在去年12月15日公開的TVING原創電視劇《死期將至》前半部，徐仁國被迫經歷12次重生面臨死亡的考驗，劇中分為兩大主軸，一是揭開財團之子金智勳的殘忍變態殺人真相，另一方面則是他將在一次次死亡中感受到自己的輕生為身邊的人帶來的痛苦，而他也終於得到領悟，央求得到第13的重生機會。

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在與女友智秀（高允貞飾）一同被紅色跑車撞死後，崔怡在（徐仁國飾）決心向真兇泰康集團大公子朴泰宇（金智勳飾）復仇。這次他重生為一個連鎖殺人犯，同時也是藝術家的男子鄭奎哲（金材昱飾），他為了畫作不惜冷血肢解受害者已多達15人，正當崔怡在回到智秀被撞死的案發現場收回關鍵影像證據與鋼筆時，朴泰宇看上了他的畫作，也秒懂同為心理變態者。



鄭奎哲將朴泰宇帶到工作室，打算殺了他復仇，卻在關鍵時刻因為腦瘤而昏倒，反而淪為朴泰宇的囊中物，四肢遭到鋸斷而痛苦死亡。下一世崔怡在成為了警察安智亨（吳正世飾），為了復仇變得相當投入辦案，並且崔怡在串連起所有重生時的短暫人生，每一段人生擁有的記憶也累積在此時派上用場。



泰康集團二兒子（崔始源飾）因為知道哥哥的秘密，極限運動家（成勛飾）懂得飛機上的一切，神秘解決師（張勝祖飾）知道朴泰宇的犯罪證據硬碟位置，為2億而坐牢的拳擊手（李宰旭飾）知道他用錢隱藏自己的犯罪事實，帥氣男模（李到晛飾）在與智秀共同遭遇死亡時知道了他因嗑藥而讓身邊秘書頂罪，藝術家鄭奎哲被他凌虐致死的過程都已錄影存證……警察安智亨完美設局，終於成功制伏到了這隻大狐狸，讓他成為一個失去了雙腿的植物人。



朴泰宇與崔怡在的連結，就是怡在第一次面試的當天，遭朴泰宇開車撞飛到人行道並死亡的男子，當怡在重生為這個男人後，卻沒有改變他的命運，自然也無法改變怡在自己的遭遇。多次重生後，怡在發現一切都沒有意義，因為他連自己是誰都無法清楚說明。



最後第12次的重生，怡在進入了母親的身體，他終於了解母親從小為他做了多少事情，巴不得代替他生病的心情。當他選擇了輕生後，母親有多麼自責，甚至每天拖著疲累的身軀，不間斷地到他的靈前流淚，於是他帶著贖罪的心情，以母親的身體活到壽終正寢。



崔怡在經歷了12次的人生，也發現沒能做自己就沒有任何意義，於是他向死亡（樸素丹飾）央求第13次的重生，終於，他回到了頂樓，接起了母親的電話，結局就此改變。畫面上也出現一句「你是世界上獨一無二的存在」期勉所有人，人生不能重來，大家都不應輕易放棄自己的生命。



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