兄妹版《換乘戀愛》即將來襲！李真姝PD新節目《戀愛兄妹》3月首播，節目概念和主持陣容已讓人期待！

製作 TVING 原創系列《換乘戀愛》第1、2季的李真姝PD將在3月推出兄妹戀愛綜藝。

《戀愛兄妹》講述一群年輕人聚集在一起，讓他們重新找到愛情，只是嘉賓們是親兄妹關係，他們得在別人面前裝作不認識，但在必要時互相伸出援助之手。而這也是李真姝PD今年1月從 CJ ENM 離開，加盟 JTBC 後製作的首檔節目。



製作公司表示：「與親人一起尋找各自伴侶的過程，不僅會給觀眾帶來單純的戀愛感情，還會給觀眾帶來回顧家庭意義的機會，還會給與戀愛和人生相關的答案。」

節目主持人確定由韓惠軫、Code Kunst、(G)I-DLE 薇娟、BamBam 還有「真兄妹」Jonathan、Patrisha 擔任。他們計劃尋找隱藏在出演之間的「真兄妹」，同時爲尋找自己伴侶的他們熱烈加油，提高觀眾們的投入度。



消息一公開也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「肯定會很搞笑」、「但是很容易猜到吧！那種欠打的表情」、「這個我很好奇，我要看」、「找樂童音樂家來當一期的嘉賓吧」、「兄妹在加上 BamBam 我很期待」、「竟然要看我的血親戀愛，一定無法表情管理」、「哈哈哈哈哈哈」等等。

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