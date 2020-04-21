梁世炯、梁世燦兄弟頻道被Youtube誤認為「兒童內容」 至今都沒有收入！

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希望Youtube快一點認真處理啊，梁世炯、梁世燦兄弟的頻道真的不屬於「兒童內容」好嗎XD

近日播出的JTBC綜藝節目《只走錢路-精算會談》中，一位名叫JaeJae的Youtuber表示正在考慮轉型當自由職業者還是繼續在SBS電視台做穩定的工作，大家聽到她已經有13萬訂閱人數之後都推薦她全職做Youtuber。

這時有人問JaeJae的收入，她說「只有老鼠尾巴那麼一丁點」，梁世炯、梁世燦兄弟忍不住插嘴：「都超過10萬了怎麼可能是老鼠尾巴！拿到白銀創作者獎牌的說！」



JaeJae謙虛地說：「梁世炯和梁世燦的第一個影片就有196萬流覽耶！」全炫茂接過話茬：「他們的頻道被Youtube的演算法判定為兒童內容，完全沒有收入的！」引起全體嘉賓爆笑XD



不過確實，梁世炯、梁世燦兄弟的第一個影片就被判定為「有兒童出演」的內容，連留言功能都被禁了......



可是，兄弟倆人今年明明都已經有34歲、35歲，會不會是因為長相和行為過於可愛，才被演算法誤認為兒童呢？XD



不過也許是終於獲得了「成人認證」，後來的影片都可以留言啦，希望梁世炯、梁世燦兄弟繼續多做有趣的內容給大家看啊！



（圖源：《只走錢路-精算會談》，梁世炯IG，Youtube@MP隻可愛的鄭嘉穎）

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