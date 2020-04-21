《Running Man》500期預告公開！大勢女團偶像來襲：初瓏、普美、美珠、請夏、有情
綜藝 2020年4月21日 星期二09:00 MiJimin
看到預告才有實感啊～！大家也跟小編一樣期待這期節目嗎～？《Running Man》來賓名單：朴初瓏、尹普美（Apink）、美珠（Lovelyz）、請夏、磪有情（Weki Meki）。
SBS 熱門綜藝節目《Running Man》公開了的最新預告中，節目將迎來第500期的集數，也為此邀請到了五位大勢女偶像，開場相當歡樂！來賓有 Apink 的朴初瓏和尹普美、Lovelyz 的美珠、請夏、Weki Meki 的磪有情等五人。
▼一行人來到露營場地，節目組還準備了春天的時令美食。
▼但500期絕對不是那麼簡單的事，用顏料染色讓大家都擁有衝擊性的外貌。
▼還蒙著大家的眼睛，預告所有藝人之中有貪心鬼把成員們一個一個用出局，讓大家陷入恐慌之中，究竟這次臥底的人又會是誰呢？
一起期待這一期的播出吧！《Running Man》第500期將在本週日下午五點首播。
（圖：《Running Man》／愛奇藝）
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看到普美要來
我第一個擔心的是光洙現在腳的狀況
不能接普美的下段踢是正常的嗎...一一?
1小時前