上廁所偶遇BTS防彈少年團柾國的可能性有多大？不僅如此還能讓他主動搭話！

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誰能想到BTS防彈少年團柾國還能在廁所裡遇到自己喜歡的YouTube博主。

日前，YouTube博主「英告男」在自己的IG上曬出了和柾國的合影，德拉子國穿著黑色的夾克，戴著漁夫帽，並把帽簷壓得低低的。 而「英告男」則穿著紅色的毛衣，拿著手機和柾國自拍。 「英告男」配文表示：「他戴著帽子，我還在想到底是誰，絕對是全世界最恭敬的一位，現在發文的我手還在冒汗，到底怎麼一回事會在YouTube裡說。 」





沒過多久「英告男」就通過YouTube描繪了整件事情。 那位戴著帽子的男生就是大明星田柾國。 那天「英告男」和朋友們一起去喝酒，途中去了隔壁大樓的廁所。 正在如廁的「英告男」突然發現身邊走來一個把帽檐壓得特別低，還假裝認識他，並打招呼的男生。 當時「英告男」以為是收看YouTube頻道的粉絲認出了自己，看對方的打扮以為是個剛從讀書室出來的考生。 男生小心翼翼地輕聲告訴「英告男」自己有在收看他的YouTube，兩人就這樣客套地聊了幾句。 這時「英告男」耳邊穿來了「BTS」的字眼。 真的在街上遇到了BTS? 「英告男」火速排除了腦海中浮現的念頭，他還自我吐槽：「當時我在想，如果他是防彈少年團成員的話，我就是有1億訂閱者的PewDiePie(YouTube網紅)。 」



雖然心裡這麼想著，但「英告男」還是本能地掏出了手機與「粉絲」合影，背景就是尷尬的廁所。 第二天重新回憶起這件事情的「英告男」又重新拿出了照片，這才反應過來對方真的是防彈少年團成員，於是就把照片放到了IG上，沒想到立刻在網上掀起火爆關注，引來無數ARMY的圍觀，「英告男」也稱這條PO文成了傳奇。



最後「英告男」還不忘大讚柾國，稱讚他雖然是大明星卻完全沒有任何架子，說話輕聲細語還很恭敬。「英告男」的这一奇遇也讓很多阿米表示羨慕。

「圖：YouTube截圖」

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