梁世炯、梁世灿兄弟频道被Youtube误认为「儿童内容」 至今都没有收入！

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希望Youtube快一点认真处理啊，梁世炯、梁世灿兄弟的频道真的不属於「儿童内容」好吗XD

近日播出的JTBC综艺节目《只走钱路-精算会谈》中，一位名叫JaeJae的Youtuber表示正在考虑转型当自由职业者还是继续在SBS电视台做稳定的工作，大家听到她已经有13万订阅人数之后都推荐她全职做Youtuber。

这时有人问JaeJae的收入，她说「只有老鼠尾巴那么一丁点」，梁世炯、梁世灿兄弟忍不住插嘴：「都超过10万了怎么可能是老鼠尾巴！拿到白银创作者奖牌的说！」



JaeJae谦虚地说：「梁世炯和梁世灿的第一个影片就有196万流览耶！」全炫茂接过话茬：「他们的频道被Youtube的演算法判定为儿童内容，完全没有收入的！」引起全体嘉宾爆笑XD



不过确实，梁世炯、梁世灿兄弟的第一个影片就被判定为「有儿童出演」的内容，连留言功能都被禁了......



可是，兄弟俩人今年明明都已经有34岁、35岁，会不会是因为长相和行为过於可爱，才被演算法误认为儿童呢？XD



不过也许是终於获得了「成人认证」，后来的影片都可以留言啦，希望梁世炯、梁世灿兄弟继续多做有趣的内容给大家看啊！



（图源：《只走钱路-精算会谈》，梁世炯IG，Youtube@MP只可爱的郑嘉颖）

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