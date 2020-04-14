《蒙面歌王》金宇碩差一步就能挑戰歌王，蜜嗓跟「性感舞」太誘惑姐姐們啦！
綜藝 2020年4月14日 星期二12:28 MiJimin
金宇碩的歌聲真的很溫柔～，這段「性感舞蹈」必看啊！直擊姐姐們的心～
男團 UP10TION & X1 的門面擔當、有臉蛋天才之稱的金宇碩，以蒙面歌手「火熱的金曜日(星期五)」登上舞台，一路過關斬將，很可惜在第三階段止步。
而他獨特溫柔的聲線，以及果敢的性感舞蹈，也是成功奪得了姐姐們的芳心，揭開面罩後，也讓大家相當驚訝～
▼先來欣賞第二首比賽歌曲，曹圭萬的《全都給你》：
▼性感舞蹈來啦～～～，小編給這段個人技 一萬分 ！！！！！私心100%。
▼揭開面罩的「性感舞蹈」更電人啦～！！！
金宇碩這次參加《蒙面歌王》提到了，比起外貌更希望自己的實力被認可，沒想到自己準備的三首歌都能唱完（晉級到第三階段），感到很滿足了。
因為即將要SOLO，也想透過這個挑戰來克服自己的陰影，和害怕的東西，更希望能和節目上的哥哥姐姐們變得親近，姊姊嘉賓們熱情回應：「那從今天開始就是最好的朋友囉～！」
▼第三階段準備歌曲是－徐太志和孩子們《致你》：
▼第一階段的歌曲是－金煙雨《我愛你這句常見的話》：
（圖：MBCentertainment）
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