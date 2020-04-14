「全年為文佳煐應援！」《你為我著迷》鄭容和文佳煐兄妹情竟延續了九年！

文佳煐昨日（13日）在IG發布鄭容和送上的應援餐車認證照，兩人以兄妹相稱的兩人實在太可愛~
鄭容和與文佳煐2011年曾在MBC《你為我著迷》劇中扮演兄妹，鄭容和飾演的李信相當疼愛妹妹李庭旋，這份兄妹之情也延伸到了戲外，兩人九年來仍然維持好友誼。
鄭容和此次為文佳煐主演的《那個男人的記憶法》劇組送上應援餐車，相片中可見餐車上橫幅寫著：「一年365天8760小時都為文佳煐應援！」創意改編《那個男人的記憶法》文案「男主角罹患記憶力過剩症候群，把一年365天8760小時所有細節都記下來」。立牌則寫「我妹妹佳煐加油」並署名「315,360,000秒／前哥哥鄭容和」，強調兩人久遠的兄妹關係（315,360,000秒＝10年）。
文佳煐在這張IG相片特別寫下：「謝謝前哥哥兼現哥哥」，想必對鄭容和「前哥哥」署名感到搞笑吧？鄭容和也很快回覆道：「前妹妹兼現妹妹Fighting!!!」兩人一來一往相當逗趣。
翻閱鄭容和與文佳煐兄妹情誼，2016年4月21日鄭容和IG曾發布與文佳煐聚餐的相片，並驚嘆當年《你為我著迷》的國中生妹妹已長大成人，並且越來越漂亮。
文佳煐主演的《那個男人的記憶法》正在MBC水木檔播出，鄭容和固定出演的音樂綜藝節目《Trot神來了》每週三於SBS播出。此文末就用鄭容和於《Trot神來了》演唱的《你為我著迷》OST〈因為想念〉，帶大家重溫九年前追劇回憶吧！
（圖：愛奇藝台灣站、IG@m_kayoung、IG@ jyheffect0622）
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