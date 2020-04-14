這部電視劇真的很波折！原本預計在8月播出的《學校2020》 KBS最終決定不編制！
韓劇 2020年4月14日 星期二12:58 Yuan
KBS新劇《學校2020》改編自小說《Oh，我的男人們》，描述18歲職業高中學生們的故事，他們有著和人文學科學生不一樣的煩惱。
由X1出身的金曜漢擔任男主角，但日前因為更換女主角的事件引發了爭議...安瑞賢原本作為女主角正在討論中，後來下車，之後金賽綸接到到了女主角的出演提案。本月6日，宇宙少女的成員恩熙也表示正在積極討論中。
（延伸閱讀：因替換女主角引發了爭議！《學校2020》製作公司表明立場：「協商過程中，安瑞賢的父親多次提出無理的要求」）
日前，有媒體報導：「KBS最近《學校2020》進行多方面的討論，最終決定不編制《學校2020》。」KBS方面回應：「正在確認中！」今日（14日），KBS相關人是表示：「經過討論，最終決定不編制《學校2020》。」
製作公司則回應：「正在就製作相關問題，進行多方面的討論中。」
而KBS的「學校系列」已經拍攝過7部作品，從1999年到2017年間更孕育出不少大明星。當時消息一出來，讓不少網友表示：「學校系列如果不在KBS播出就不是學校系列了啊」、「演員們又有什麼罪」、「這樣就不是學校系列了」、「這部劇真波折」、「金曜漢太慘了」等等。
（圖：KSD、KBS、藝人SNS）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞