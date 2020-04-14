《蒙面歌王》金宇硕差一步就能挑战歌王，蜜嗓跟「性感舞」太诱惑姐姐们啦！

《蒙面歌王》金宇硕差一步就能挑战歌王，蜜嗓跟「性感舞」太诱惑姐姐们啦！

综艺   2020年4月14日   星期二12:28   MiJimin  

金宇硕的歌声真的很温柔～，这段「性感舞蹈」必看啊！直击姐姐们的心～

男团 UP10TION & X1 的门面担当、有脸蛋天才之称的金宇硕，以蒙面歌手「火热的金曜日(星期五)」登上舞台，一路过关斩将，很可惜在第三阶段止步。

而他独特温柔的声线，以及果敢的性感舞蹈，也是成功夺得了姐姐们的芳心，揭开面罩后，也让大家相当惊讶～

▼先来欣赏第二首比赛歌曲，曹圭万的《全都给你》：

▼性感舞蹈来啦～～～，小编给这段个人技 一万分 ！！！！！私心100%。

▼揭开面罩的「性感舞蹈」更电人啦～！！！

金宇硕这次参加《蒙面歌王》提到了，比起外貌更希望自己的实力被认可，没想到自己准备的三首歌都能唱完（晋级到第三阶段），感到很满足了。

因为即将要SOLO，也想透过这个挑战来克服自己的阴影，和害怕的东西，更希望能和节目上的哥哥姐姐们变得亲近，姊姊嘉宾们热情回应：「那从今天开始就是最好的朋友罗～！」

▼第三阶段准备歌曲是－徐太志和孩子们《致你》：

▼第一阶段的歌曲是－金烟雨《我爱你这句常见的话》：

（图：MBCentertainment）

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