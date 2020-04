超暖!金泰希給《Hi Bye,Mama》劇組送咖啡車 印上所有工作人員的照片 為了與粉絲們近距離溝通!IU公開Youtube新項目《IU的宅家Signal》預告,說著「點讚」時直接笑場了 XD NCT DREAM將於29日回歸!取消畢業制度 & 7名成員NCT U形式 雖然抖肩骨頭會「啪」一聲...但跳舞真的超美、動作又俐落!Apink普美MV水中獨舞part完整版公開! 《Hi Bye, Mama!》第13、14集:李奎炯陷入自責,鬼媽媽金泰希其實仍想「活下去!」 這部電視劇真的很波折!原本預計在8月播出的《學校2020》 KBS最終決定不編制! 《蒙面歌王》金宇碩差一步就能挑戰歌王,蜜嗓跟「性感舞」太誘惑姐姐們啦! 「全年為文佳煐應援!」《你為我著迷》鄭容和文佳煐兄妹情竟延續了九年! 集結 Crush、AMKU、白藝潾⋯⋯等華麗陣容 《首爾爵士音樂節》延後至秋季舉行 公園少女以 6 人制回歸 本月底發行迷你四輯 「N號房」受害者中有6名現役女藝人!「擺出特定手勢拍照」 恭喜 (G)I-DLE!〈I trust〉首週銷量、MV 觀看次數雙雙奪冠 ASTRO 雙喜臨門 5 月回歸文彬將歸隊! 《機智醫生生活》中的模範生蔡頌和! 看來稚嫩的田美都竟然已婚! BVNDIT 回歸在即 先行曲下週公開! 頌樂首張個人單曲預告連發 創意造型大展獨特魅力! Monsta X 敲定回歸日期 5 月發行迷你八輯! 風格改變威力不變 Apink 通殺排行榜! 柳俊烈宣傳環保以身作則!去超市竟然帶著這個... 尹斗俊退伍次日拍雜誌寫真 穿浴袍照曝光! 全新「長腿CP」組合!金來沅&李多熙確定合作tvN科幻新劇《LUCA》已開拍! 金旻載變身鋼琴家!SBS新劇《喜歡布拉姆斯嗎》與朴恩斌搭檔 鄭恩地&IU:我們是養生姐妹XD!IU吃一個蘋果要多久? 《夫妻的世界》韓素希又美上熱搜了!高中照+證件照絕美,看到這張臉完全恨不起來 HIGHLIGHT李起光方面以「損害名義」起訴韓國國民議會比例代表候選人金槿泰! 【有片】短髮建厚看活雞引發瞳孔地震XD!一轉眼竟然長大那麼多

在舞台上嘗試過許多大膽造型的 MAMAMOO 隊長頌樂,為了即將發行的個人作品當然也毫無保留!

RBW 最近陸續公開頌樂首張個人單曲〈SPIT IT OUT〉的概念照,對比強烈的鮮豔色彩配上造型奇異的服裝,徹底展現出頌樂獨有的魅力。



今天 RBW 更釋出了〈SPIT IT OUT〉的前導預告片,讓粉絲搶先一窺頌樂的最新主打歌「吐掉」(SPIT IT OUT) 的編舞細節,立刻引發熱烈討論。

頌樂將於 23 日經由各大音源網站發表〈SPIT IT OUT〉,翌日則會開賣實體專輯,在以 MAMAMOO 成員身份出道近六年後正式隻身發片。



(照片或影片來源:RBW)

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞