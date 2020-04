超暖!金泰希给《Hi Bye,Mama》剧组送咖啡车 印上所有工作人员的照片 为了与粉丝们近距离沟通!IU公开Youtube新项目《IU的宅家Signal》预告,说著「点赞」时直接笑场了 XD NCT DREAM将於29日回归!取消毕业制度 & 7名成员NCT U形式 虽然抖肩骨头会「啪」一声...但跳舞真的超美、动作又俐落!Apink普美MV水中独舞part完整版公开! 《Hi Bye, Mama!》第13、14集:李奎炯陷入自责,鬼妈妈金泰希其实仍想「活下去!」 这部电视剧真的很波折!原本预计在8月播出的《学校2020》 KBS最终决定不编制! 《蒙面歌王》金宇硕差一步就能挑战歌王,蜜嗓跟「性感舞」太诱惑姐姐们啦! 「全年为文佳煐应援!」《你为我著迷》郑容和文佳煐兄妹情竟延续了九年! 集结 Crush、AMKU、白艺潾⋯⋯等华丽阵容 《首尔爵士音乐节》延后至秋季举行 公园少女以 6 人制回归 本月底发行迷你四辑 「N号房」受害者中有6名现役女艺人!「摆出特定手势拍照」 恭喜 (G)I-DLE!〈I trust〉首周销量、MV 观看次数双双夺冠 ASTRO 双喜临门 5 月回归文彬将归队! 《机智医生生活》中的模范生蔡颂和! 看来稚嫩的田美都竟然已婚! BVNDIT 回归在即 先行曲下周公开! 颂乐首张个人单曲预告连发 创意造型大展独特魅力! Monsta X 敲定回归日期 5 月发行迷你八辑! 风格改变威力不变 Apink 通杀排行榜! 柳俊烈宣传环保以身作则!去超市竟然带著这个... 尹斗俊退伍次日拍杂志写真 穿浴袍照曝光! 全新「长腿CP」组合!金来沅&李多熙确定合作tvN科幻新剧《LUCA》已开拍! 金旻载变身钢琴家!SBS新剧《喜欢布拉姆斯吗》与朴恩斌搭档 郑恩地&IU:我们是养生姐妹XD!IU吃一个苹果要多久? 《夫妻的世界》韩素希又美上热搜了!高中照+证件照绝美,看到这张脸完全恨不起来 HIGHLIGHT李起光方面以「损害名义」起诉韩国国民议会比例代表候选人金槿泰! 【有片】短发建厚看活鸡引发瞳孔地震XD!一转眼竟然长大那么多

在舞台上尝试过许多大胆造型的 MAMAMOO 队长颂乐,为了即将发行的个人作品当然也毫无保留!

RBW 最近陆续公开颂乐首张个人单曲〈SPIT IT OUT〉的概念照,对比强烈的鲜艳色彩配上造型奇异的服装,彻底展现出颂乐独有的魅力。



今天 RBW 更释出了〈SPIT IT OUT〉的前导预告片,让粉丝抢先一窥颂乐的最新主打歌「吐掉」(SPIT IT OUT) 的编舞细节,立刻引发热烈讨论。

颂乐将於 23 日经由各大音源网站发表〈SPIT IT OUT〉,翌日则会开卖实体专辑,在以 MAMAMOO 成员身份出道近六年后正式只身发片。



(照片或影片来源:RBW)

