這部電視劇真的很波折!原本預計在8月播出的《學校2020》 KBS最終決定不編制! 《蒙面歌王》金宇碩差一步就能挑戰歌王,蜜嗓跟「性感舞」太誘惑姐姐們啦! 「全年為文佳煐應援!」《你為我著迷》鄭容和文佳煐兄妹情竟延續了九年! 集結 Crush、AMKU、白藝潾⋯⋯等華麗陣容 《首爾爵士音樂節》延後至秋季舉行 公園少女以 6 人制回歸 本月底發行迷你四輯 「N號房」受害者中有6名現役女藝人!「擺出特定手勢拍照」 恭喜 (G)I-DLE!〈I trust〉首週銷量、MV 觀看次數雙雙奪冠 ASTRO 雙喜臨門 5 月回歸文彬將歸隊! 《機智醫生生活》中的模範生蔡頌和! 看來稚嫩的田美都竟然已婚! BVNDIT 回歸在即 先行曲下週公開! 頌樂首張個人單曲預告連發 創意造型大展獨特魅力! Monsta X 敲定回歸日期 5 月發行迷你八輯! 風格改變威力不變 Apink 通殺排行榜! 柳俊烈宣傳環保以身作則!去超市竟然帶著這個... 尹斗俊退伍次日拍雜誌寫真 穿浴袍照曝光! 全新「長腿CP」組合!金來沅&李多熙確定合作tvN科幻新劇《LUCA》已開拍! 金旻載變身鋼琴家!SBS新劇《喜歡布拉姆斯嗎》與朴恩斌搭檔 鄭恩地&IU:我們是養生姐妹XD!IU吃一個蘋果要多久? 《夫妻的世界》韓素希又美上熱搜了!高中照+證件照絕美,看到這張臉完全恨不起來 HIGHLIGHT李起光方面以「損害名義」起訴韓國國民議會比例代表候選人金槿泰! 【有片】短髮建厚看活雞引發瞳孔地震XD!一轉眼竟然長大那麼多

昨天下午(13日),HIGHLIGHT成員李起光所屬社Around US Ent.方面表示:「Around US Ent.對本公司的藝人李起光與非法音源榜單造假事件毫無根據的虛假事實,今天以損害名譽的名義起訴了國民議會比例代表候選人金槿泰。」

以下是全文聲明:

「大家好,這裡是Around US entertainment。

Around US Ent.對本公司的藝人李起光與非法音源榜單造假事件毫無根據的虛假事實,13日以損害名譽的名義起訴了國民議會比例代表候選人金槿泰。

目前從事音樂產業的所有人都知道,囤積音源是必鬚根除的行為。

但我們認為,利用網絡和輿論,未經所屬社確認就急於提及歌手的實名,並公開錯誤的信息,讓接觸到這一內容的人產生一種似乎這是事實的認識,進而打擊該藝人誠實活動並積累起來的形象也是必須杜絕的事情。

再一次說明,和本公司藝人有關的非法囤積和操作音源是沒有的事。

如果因為這次事件受到調查的話,會提交所有必要的資料並協助調查。

我們也充分地知道因為這件事而對喜愛本公司藝人的許多粉絲們有多麼的傷心。

今後,以誹謗所屬藝人為目的散布虛假事實的情況下,還將進行刑事起訴及民事損害賠償請求等所有措施。

『將為守護10年來誠實地進行活動並積累在大眾心中的名叫李起光的藝人的信賴度而竭盡全力。』

感謝。」



事件起因因國民議會比例代表候選人金槿泰早前召開記者會,指控營銷公司Crativor透過非法手段以盜取國民的帳號來操縱音源榜單,其列出因此而得益的歌手,當中包括決定起訴的李起光,亦有公園少女、臉紅的思春期等。在該會上金槿泰更表示目前已經確定了大約1716位國民的Melon等帳號被盜用,及為了掩飾音源造假,IU經常被用來當作擋箭牌,在播放相關歌手的歌曲同時會連IU的歌曲一同播放。



記者會後,隨即引來韓國網民熱烈的討論,而被提及在名單內其他的歌手:YOYOMI、公園少女、臉紅的思春期等也相繼公佈了官方聲明,強烈否認其指控,並將會以法律措施應對,以李起光就是名單內第一個採取行動。



(圖源:TD、IG@gttk0000、NATE)

choyoung@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞