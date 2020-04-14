HIGHLIGHT李起光方面以「损害名义」起诉韩国国民议会比例代表候选人金槿泰！

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昨天下午（13日），HIGHLIGHT成员李起光所属社Around US Ent.方面表示：「Around US Ent.对本公司的艺人李起光与非法音源榜单造假事件毫无根据的虚假事实，今天以损害名誉的名义起诉了国民议会比例代表候选人金槿泰。」

以下是全文声明：

「大家好，这里是Around US entertainment。

Around US Ent.对本公司的艺人李起光与非法音源榜单造假事件毫无根据的虚假事实，13日以损害名誉的名义起诉了国民议会比例代表候选人金槿泰。

目前从事音乐产业的所有人都知道，囤积音源是必须根除的行为。

但我们认为，利用网络和舆论，未经所属社确认就急於提及歌手的实名，并公开错误的信息，让接触到这一内容的人产生一种似乎这是事实的认识，进而打击该艺人诚实活动并积累起来的形象也是必须杜绝的事情。

再一次说明，和本公司艺人有关的非法囤积和操作音源是没有的事。

如果因为这次事件受到调查的话，会提交所有必要的资料并协助调查。

我们也充分地知道因为这件事而对喜爱本公司艺人的许多粉丝们有多么的伤心。

今后，以诽谤所属艺人为目的散布虚假事实的情况下，还将进行刑事起诉及民事损害赔偿请求等所有措施。

『将为守护10年来诚实地进行活动并积累在大众心中的名叫李起光的艺人的信赖度而竭尽全力。』

感谢。」



事件起因因国民议会比例代表候选人金槿泰早前召开记者会，指控营销公司Crativor透过非法手段以盗取国民的帐号来操纵音源榜单，其列出因此而得益的歌手，当中包括决定起诉的李起光，亦有公园少女、脸红的思春期等。在该会上金槿泰更表示目前已经确定了大约1716位国民的Melon等帐号被盗用，及为了掩饰音源造假，IU经常被用来当作挡箭牌，在播放相关歌手的歌曲同时会连IU的歌曲一同播放。



记者会后，随即引来韩国网民热烈的讨论，而被提及在名单内其他的歌手：YOYOMI、公园少女、脸红的思春期等也相继公布了官方声明，强烈否认其指控，并将会以法律措施应对，以李起光就是名单内第一个采取行动。



（图源：TD、IG@gttk0000、NATE）

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