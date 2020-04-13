炫彬，一個「爆火與撲街」中隨時切換的男人！命裡帶紅，撲了又爆再撲還能爆XD

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《愛的迫降》讓炫彬又實實在在火了一把，相比前一部作品的「不溫不火」，《愛的 迫降》讓他重返事業巔峰，有老粉總結「這是一個火了就會撲街，撲了又會火，反復撲街反復火的神奇男人」。

說起炫彬，大家一定都知道那部讓他登頂韓劇男神榜的《我的名字叫金三順》，2005年開播的這部劇可以稱得上是炫彬的第一個現象級作品。 傲嬌社長愛上不美還肉肉的女糕點師，這種灰姑娘式的愛情故事當年不知道迷倒多少觀眾，平凡的我們靠著劇情和高富帥談了一場不現實但齁甜的瑪麗蘇戀愛。



接下來的幾年裡，炫彬陸續出演了多部影視劇，除了電影《晚秋》稍有口碑，以及電視劇《他們生活的世界》收視率還不錯之外，其餘的幾部都反響平平，他的事業也陷入了低谷。

然而就在2010年，一部《秘密花園》讓炫彬重返巔峰，與之搭檔的是情感喜劇女王河智苑，河智苑素有「收視率保證」之稱，除此之外更是有「帶火男搭檔」的八字，於是炫彬又迎來了他演藝生涯中的第二個現象級作品。 當年這部劇火到什麼程度，炫彬戲裡穿過的運動服賣到脫銷，最經典的泡沫吻被別人模仿了無數次。



2011年炫彬入伍，還選擇了最苦的海軍陸戰隊，真男人的選擇也狂刷國民好感，這段時間則成了他的事業空白期。 經過2年的部隊洗禮，重返大眾視線的炫彬不再是「白嫩」的少爺形象，簡直是荷爾蒙大炸裂，變身硬漢。 然而複出影片《逆鱗》和電視劇《海德、哲基爾與我》並沒有讓觀眾驚豔。



就在大家都以為炫彬退伍之後事業要陷入瓶頸期的時候，他偏偏遇上了影片《共助》（《機密同盟》），身手利落，一臉冷漠的炫彬簡直帥呆了好么?? 果然多年來炫彬的帥氣顏值阻擋了我們發現並挖掘他的精湛演技。 戲中的他因為人設關係台詞不多，只能靠表情和動作來表現人物。 炫彬即使不開口，也把冷酷演繹的淋漓盡致，完全靠眼神就讓觀眾腦補出他豐富的內心戲。



爆了之後接下來又要撲街了，無論是影片《騙子》、《協商》（《極智對決》）、《猖獗》，還是電視劇《阿罕布拉宮的回憶》都讓人一言難盡。

就在有人以為炫彬要「過氣」的時候，《愛的迫降》又又又爆了，有誰不認識高冷酷帥而自帶撒嬌萌點順便還是「愛妻號」的北韓軍二代李政赫? 收視率直接飆升到21.7%，成了tvV電視劇史上最高的戲，播出的那段時間只要你上網都能看到炫彬的消息。



所以有資深老粉分析，炫彬就是命裡帶紅，無論撲街多少次都能翻紅，紅撲紅撲紅撲無限迴圈！

「圖：各影視劇截圖」

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