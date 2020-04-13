炫彬，一个「爆火与扑街」中随时切换的男人！命里带红，扑了又爆再扑还能爆XD

《爱的迫降》让炫彬又实实在在火了一把，相比前一部作品的「不温不火」，《爱的 迫降》让他重返事业巅峰，有老粉总结「这是一个火了就会扑街，扑了又会火，反复扑街反复火的神奇男人」。
说起炫彬，大家一定都知道那部让他登顶韩剧男神榜的《我的名字叫金三顺》，2005年开播的这部剧可以称得上是炫彬的第一个现象级作品。 傲娇社长爱上不美还肉肉的女糕点师，这种灰姑娘式的爱情故事当年不知道迷倒多少观众，平凡的我们靠著剧情和高富帅谈了一场不现实但齁甜的玛丽苏恋爱。
接下来的几年里，炫彬陆续出演了多部影视剧，除了电影《晚秋》稍有口碑，以及电视剧《他们生活的世界》收视率还不错之外，其余的几部都反响平平，他的事业也陷入了低谷。
然而就在2010年，一部《秘密花园》让炫彬重返巅峰，与之搭档的是情感喜剧女王河智苑，河智苑素有「收视率保证」之称，除此之外更是有「带火男搭档」的八字，於是炫彬又迎来了他演艺生涯中的第二个现象级作品。 当年这部剧火到什么程度，炫彬戏里穿过的运动服卖到脱销，最经典的泡沫吻被别人模仿了无数次。
2011年炫彬入伍，还选择了最苦的海军陆战队，真男人的选择也狂刷国民好感，这段时间则成了他的事业空白期。 经过2年的部队洗礼，重返大众视线的炫彬不再是「白嫩」的少爷形象，简直是荷尔蒙大炸裂，变身硬汉。 然而复出影片《逆鳞》和电视剧《海德、哲基尔与我》并没有让观众惊艳。
就在大家都以为炫彬退伍之后事业要陷入瓶颈期的时候，他偏偏遇上了影片《共助》（《机密同盟》），身手利落，一脸冷漠的炫彬简直帅呆了好么?? 果然多年来炫彬的帅气颜值阻挡了我们发现并挖掘他的精湛演技。 戏中的他因为人设关系台词不多，只能靠表情和动作来表现人物。 炫彬即使不开口，也把冷酷演绎的淋漓尽致，完全靠眼神就让观众脑补出他丰富的内心戏。
爆了之后接下来又要扑街了，无论是影片《骗子》、《协商》（《极智对决》）、《猖獗》，还是电视剧《阿罕布拉宫的回忆》都让人一言难尽。
就在有人以为炫彬要「过气」的时候，《爱的迫降》又又又爆了，有谁不认识高冷酷帅而自带撒娇萌点顺便还是「爱妻号」的北韩军二代李政赫? 收视率直接飙升到21.7%，成了tvV电视剧史上最高的戏，播出的那段时间只要你上网都能看到炫彬的消息。
所以有资深老粉分析，炫彬就是命里带红，无论扑街多少次都能翻红，红扑红扑红扑无限回圈！
「图：各影视剧截图」
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