快來看21歲孫藝珍的顏值！看完終於知道為什麼都叫她「孫仙」了XD

聽說還有不少人沉浸在《愛的迫降》孫藝珍的逆天神顏里不可自拔?
孫藝珍有一雙迷人的大眼睛、溫婉似水的外型和楚楚動人的神情，《愛的迫降》中在戀人面前是乖巧純真小白兔，在職場上就是幹練果斷女魔頭，能將兩個極端的角色融入到一個人身上，似乎只有孫藝珍一個人能做到。
最近韓網上突然爆出孫藝珍21歲顏值巔峰時的照片，讓網民們看了大呼「美得不可方物」，這才是真正的人間水蜜桃。
2002年時孫藝珍做客了綜藝節目《Happy Together》，當時的她披著一頭黑長直穿著校服登場，水汪汪的大眼睛仿彿會說話一 般，眼神中充滿了靈氣，五官小巧精緻，蘋果肌飽滿，完全就是男生們心目中"初戀 "的完美形象。
孫藝珍笑起來時眼睛裡彷彿有星星一樣亮晶晶，抿嘴、側頭、淺笑的嬌羞模樣直戳人心。 尤其是笑起來時上揚的蘋果肌讓人聯想到了"人間水蜜桃"，更有人稱這完全就是女團臉。
孫藝珍的美一直在「進化」，二十歲有二十歲的美，三十歲有三十歲的美。 現在的她不再是像十幾年前清純美好的樣子，但歲月反倒為她增添了更多的魅力。 現在的她，讓人感覺更加知性，更加真實。
「圖：《愛的迫降》、《Happy Together》、《VOGUE》」
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