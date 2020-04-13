[有片]《機智醫生生活》鄭敬淏竟因忘了這個NG + 一秒變臉的柳演錫

《機智醫生生活》隨著劇情漸漸展開，劇組日前也公布了NG片段，讓觀眾們感受到拍攝現場的歡樂氣息，尤其是五人幫聚在一起總是笑聲不斷，就算是NG也是非常愉快。
花絮一開始是五人幫在餐廳吃烤肉的聚餐畫面，只見大家除了關注眼前的烤盤之外，更是開始曬起了方言，氣氛相當和樂。接著就是本片五人幫的重點，五人的樂團夢有模有樣，其實五人的歌唱實力都在水準之上，演起樂團戲碼絲毫不吃力，更相當專注地彈奏起來，其實真的就像默契很棒的樂團。
只是鄭敬淏非常陶醉地唱完了歌曲，正覺得完成了一場戲，想不到突然吃了NG，要再來一次。他正納悶到底是哪裡要重拍，此時才發現在劇中造型需要帶著斯文眼鏡的他，剛剛一整段竟然是沒戴眼鏡拍攝……他一臉驚訝，頻頻問工作人員：「我怎麼會把眼鏡拿下來呢？」接著他就向所有工作人員與主要演員們道歉，造成大家需要重拍，不過所有演員都沒有任何怪他的意思，反而曹政奭還模仿起他剛剛傻眼的表情，非常搞笑。
五人也直接在現場錄下了自己需要演唱的部分，除了曹政奭與田美都以外，鄭敬淏、柳演錫與金大明正專心地合唱著，想不到田美都透過另一支麥克風也一起參與了起來，但突然自己露出驚恐表情，原來她發現這段合唱裡應該不會出現她的聲音才對……
接著是柳演錫的幕後花絮內容，在片中他飾演的正元，是一位非常有耐心的小兒科醫師，而柳演錫在鏡頭外也跟兒童演員玩在一起，正式拍攝前他先跟飾演病童的演員說好怎麼做反應，還跟小朋友開心擊掌，是非常具有親和力的大哥哥。
而此處根據劇情柳演錫需要表現出相當生氣的樣子，當他一聽見導演喊卡，嚴肅的表情立即融化，轉向躺在床上的兒童演員說：「演得真棒！太好了〜」非常溫柔地跟小朋友對話著，瞬間變臉的樣子讓觀眾們覺得愛心藏不住，果然是溫柔細心的正元。
拍攝期間劇組也為曹政奭準備了驚喜的生日蛋糕趴，拍攝現場的氣氛真的相當和樂，五人幫的好感情想必也從戲裡延伸到戲外了！
照片：tvN 花絮影片截圖
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