金喜愛號稱「婚外情專業戶」，戲裡從小三到正室全都演一遍...現實老公也是傳奇人物！

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《夫妻的世界》這部19禁超狗血出軌復仇劇美播出一集都在刷新自身收視率，雖然渣女小三「呂多景」韓素希憑藉姣好的容貌和S曲線火速走紅，女二再搶眼但觀眾們的視線還是無法從女一號金喜愛的身上移開，53歲的她依舊優雅動人。

出道39年的金喜愛稱得上是「出軌」專業戶，扮演過搶了好友老公的小三（《我男人的女人》）、詮釋過出軌遇到真愛迎來幸福生活的二婚女（《妻子的資格》），還和比自己小20歲的男學生上演過激情師生戀（《密會》），相似的劇情看多了必然會引起審美疲勞，但神奇的是金喜愛的每一次亮相都帶來完全不同的新感官，這次她就在《夫妻的世界》裡出演被清純綠茶婊搶了老公還被所有人瞞著，於是決定向渣男女復仇的正室。



觀眾們就納悶了金喜愛怎麼每次都能把「婚外戀」演得那麼有高級美感？年輕的觀眾們開始好奇，現實生活裡到底是怎樣的男人征服了這位氣質優雅，同輩演員都在扮演主人公媽媽時她還能佔據電視劇主角中心的女人。說起他的老公李燦振，也是一位商界傳奇人物。



1996年，金喜愛遇到了老公李燦振，對方是她姐夫的大學同學，當時的她都不知道對方是做什麼工作的。李燦振，在90年代的韓國可謂是無人不知，畢業於首爾器械工學係的他在那個因沒有韓字輸入法，學生們需要手寫報告的年代發明了韓文輸入法軟件，被稱為「韓國比爾蓋茨」。後來他還創建了IT公司，成了一名企業家。不知道李燦振工作的金喜愛第一次見到對方時，對他的外表和第一印像都感覺不佳，「見面的那天正好下雨，他鞋底掉了，襪子也都濕了，踩在地板上全是腳印，衣服也穿得很土，反正當時根本就沒看上他。」



金喜愛後來透露是從李燦振的其他生活細節裡看到了他的閃光點和魅力，這才打開了芳心。李燦振教金喜愛如何發郵件，金喜愛寫郵件給他後，收到的回復非常簡潔明了，而這是李燦振處理工作郵件時的一貫作風，卻沒想到金喜愛被這種幹練的工作風格給迷住了。正式交往的金喜愛和李燦振因為被拍到約會而火速選擇結婚，當時連雙方父母都還沒見面，結婚新聞發佈會之後兩家人才坐下來商討結婚事宜，從交往到結婚兩人也就用了3個月。



婚後的金喜愛連生了2個兒子，為此還暫停了所有影視劇活動。此時的李燦振卻因為非法複製導致公司營業額大幅下落，再加上遇到金融危機，一度陷入從自己一手創立的公司裡空手退出的危機中。那時的金喜愛作為妻子和媽媽，只能將更多的重心放在家庭上。後來李燦振又創立了Dreamwiz，並大獲成功。而金喜善的兩個兒子從濟州島的國際學校畢業後也開始追求各自的夢想，大兒子專攻鋼琴。



2003年從家庭生活中重得喘息的金喜愛憑藉電視劇《妻子》成功復出，之後又出演了3部金秀炫編劇的作品，找到了自己的獨特定位，尤其是在《我男人的女人》中扮演搶了好友老公的小三，挑戰轉型。而2006年金喜愛又眼光獨到的買下了位於首爾清潭洞的某停車場，每個月光租金就淨賺3000萬（韓幣，下同），而最近又傳出該停車場要拆遷改建的消息，據說市價已經漲到了300億。



除了兩個兒子上小學時約3~4年的空白期，金喜愛一直活躍在銀幕上，雖然已經五十多歲卻仍然實行嚴格的自我管理，身材保持得和20代女生毫無區別，甚至和小20歲的劉亞仁上演姐弟戀時都毫無違和感，只能說歲月對她過於愛惜了。



這樣一位家庭與事業並重的優雅女強人，誰不愛呢？

「圖：NATE NEWS」

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