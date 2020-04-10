金喜爱号称「婚外情专业户」，戏里从小三到正室全都演一遍...现实老公也是传奇人物！

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《夫妻的世界》这部19禁超狗血出轨复仇剧美播出一集都在刷新自身收视率，虽然渣女小三「吕多景」韩素希凭藉姣好的容貌和S曲线火速走红，女二再抢眼但观众们的视线还是无法从女一号金喜爱的身上移开，53岁的她依旧优雅动人。

出道39年的金喜爱称得上是「出轨」专业户，扮演过抢了好友老公的小三（《我男人的女人》）、诠释过出轨遇到真爱迎来幸福生活的二婚女（《妻子的资格》），还和比自己小20岁的男学生上演过激情师生恋（《密会》），相似的剧情看多了必然会引起审美疲劳，但神奇的是金喜爱的每一次亮相都带来完全不同的新感官，这次她就在《夫妻的世界》里出演被清纯绿茶婊抢了老公还被所有人瞒著，於是决定向渣男女复仇的正室。



观众们就纳闷了金喜爱怎么每次都能把「婚外恋」演得那么有高级美感？年轻的观众们开始好奇，现实生活里到底是怎样的男人征服了这位气质优雅，同辈演员都在扮演主人公妈妈时她还能占据电视剧主角中心的女人。说起他的老公李灿振，也是一位商界传奇人物。



1996年，金喜爱遇到了老公李灿振，对方是她姐夫的大学同学，当时的她都不知道对方是做什么工作的。李灿振，在90年代的韩国可谓是无人不知，毕业於首尔器械工学系的他在那个因没有韩字输入法，学生们需要手写报告的年代发明了韩文输入法软件，被称为「韩国比尔盖茨」。后来他还创建了IT公司，成了一名企业家。不知道李灿振工作的金喜爱第一次见到对方时，对他的外表和第一印像都感觉不佳，「见面的那天正好下雨，他鞋底掉了，袜子也都湿了，踩在地板上全是脚印，衣服也穿得很土，反正当时根本就没看上他。」



金喜爱后来透露是从李灿振的其他生活细节里看到了他的闪光点和魅力，这才打开了芳心。李灿振教金喜爱如何发邮件，金喜爱写邮件给他后，收到的回复非常简洁明了，而这是李灿振处理工作邮件时的一贯作风，却没想到金喜爱被这种干练的工作风格给迷住了。正式交往的金喜爱和李灿振因为被拍到约会而火速选择结婚，当时连双方父母都还没见面，结婚新闻发布会之后两家人才坐下来商讨结婚事宜，从交往到结婚两人也就用了3个月。



婚后的金喜爱连生了2个儿子，为此还暂停了所有影视剧活动。此时的李灿振却因为非法复制导致公司营业额大幅下落，再加上遇到金融危机，一度陷入从自己一手创立的公司里空手退出的危机中。那时的金喜爱作为妻子和妈妈，只能将更多的重心放在家庭上。后来李灿振又创立了Dreamwiz，并大获成功。而金喜善的两个儿子从济州岛的国际学校毕业后也开始追求各自的梦想，大儿子专攻钢琴。



2003年从家庭生活中重得喘息的金喜爱凭藉电视剧《妻子》成功复出，之后又出演了3部金秀炫编剧的作品，找到了自己的独特定位，尤其是在《我男人的女人》中扮演抢了好友老公的小三，挑战转型。而2006年金喜爱又眼光独到的买下了位於首尔清潭洞的某停车场，每个月光租金就净赚3000万（韩币，下同），而最近又传出该停车场要拆迁改建的消息，据说市价已经涨到了300亿。



除了两个儿子上小学时约3~4年的空白期，金喜爱一直活跃在银幕上，虽然已经五十多岁却仍然实行严格的自我管理，身材保持得和20代女生毫无区别，甚至和小20岁的刘亚仁上演姐弟恋时都毫无违和感，只能说岁月对她过於爱惜了。



这样一位家庭与事业并重的优雅女强人，谁不爱呢？

「图：NATE NEWS」

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