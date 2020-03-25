【有片】「n號房」三大主犯之一「趙博士」公開示眾，向受害人謝罪卻先提兩位大人物？？

3月25日上午，韓國警方將「n號房」事件嫌犯「博士」趙主彬（音譯）送交檢方，並將其公開示眾。 趙主彬說，向所有受害人謝罪。
近期轟動韓國的「n號房案件」是非法散播性虐影片和照片的群聊室，犯罪者們在Telegram聊天室建立的多個聊天群統稱為「n號房」。 現年25歲的趙主彬就是其中運營「博士房」的群主。 而「博士房」也是「n號房」裡最猖獗、手段最殘忍的一個。 事件暴發後引發韓國大眾的強烈譴責，嫌犯趙主彬於3月19日被警方逮捕。 今日上午，韓國警方首次引用《性暴力犯罪處罰等相關特例法》規定，公開犯罪嫌疑人資訊，這也是韓國首例公開性犯罪嫌疑犯的案件。
趙主彬脖子上戴著保護繃帶出現在了媒體面前，被媒體問及「有什麼要對受害人說的」時，趙主彬表示：「向包括孫石熙社長（JTBC代表理事社長）、尹壯鉉市長（前光州市長），金雄記者在內的，因我而受到傷害的所有人謝罪。 謝謝大家讓我停下了我無法停止的惡魔生活。 」趙主彬為何突然提及孫石熙等人，讓人完全摸不著頭腦。 這之後，無論媒體如何提問，趙主彬一直都保持沉默。
趙主彬在「n號房」裡的殘暴行徑已經讓人憤怒，而24日晚SBS電視台公開的又一消息再次點燃了民眾們的怒火，趙主彬竟然曾籌畫殺害女童。根據SBS新聞曝光，一名因反復騷擾威脅女性而被判刑的姜某，在14個月服刑期滿出獄之後找上了趙主彬，於去年年末委託趙主彬替自己報仇。 姜某因在某區廳以勤務要員身份服兵役替代役，因此能夠輕鬆查到他人個人身份信息。 趙主彬從姜某處得到女童幼稚園的地址，前往幼稚園找到女童，並揚言要將其殺害。 事前，姜某向趙主彬支付了400萬韓幣的「酬金」。
「圖：YouTube」
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