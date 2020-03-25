《Radio Star》尹恩惠：因嚴重失眠所以戒酒8年，但連戀愛都……

好久不見的演員尹恩惠，歷經長長的空白期再度出現在節目《Radio Star》中，也透露了她為何從不看出道時團體Baby V.O.X.的影片，以及她成為韓劇浪漫女王所帶來的副作用。
25日即將於MBC播出的綜藝節目《Radio Star》邀請好久未露面的尹恩惠及其他來賓，主題是「身體使用說明書」。時隔3年才再度演出綜藝節目的尹恩惠，先是向大家報告了近況，主持人金久拉也單刀直入提及之前的緋聞對象金鍾國，尹恩惠與金鍾國之前演出綜藝節目默契十足大受觀眾喜愛，尹恩惠的回答引發觀眾好奇。
以人氣電視劇《宮：野蠻王妃》《葡萄園的那小子》《咖啡王子一號店》等被稱為浪漫韓劇女王的尹恩惠，關於走紅所造成的副作用也娓娓道來，「我太早遇到這麼棒的作品了。」尹恩惠說，也因此讓她後來演出作品時都承受著相當大的壓力。
尹恩惠坦言也擔心自己的健康狀況，過去參加baby V.O.X女團時行程滿檔，曾經操壞了身體，現在也必須時時留意身體狀況，她也自曝從來不看Baby V.O.X時期的影片，原因就請大家收看節目播出囉！
不僅如此，曾令尹恩惠更難熬的是嚴重的失眠症，為了能夠入睡她只好借助酒的幫忙，不過這8年來她也戒酒成功，讓大家都放心不少，不過她也分享除了戒酒，竟然連戀愛也一起戒斷了？《Radio Star》將於3月25日晚間11點5分播出。
照片：《Radio Star》截圖、TVDaily
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