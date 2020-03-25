【有片】「n号房」三大主犯之一「赵博士」公开示众，向受害人谢罪却先提两位大人物？？

3月25日上午，韩国警方将「n号房」事件嫌犯「博士」赵主彬（音译）送交检方，并将其公开示众。 赵主彬说，向所有受害人谢罪。
近期轰动韩国的「n号房案件」是非法散播性虐影片和照片的群聊室，犯罪者们在Telegram聊天室建立的多个聊天群统称为「n号房」。 现年25岁的赵主彬就是其中运营「博士房」的群主。 而「博士房」也是「n号房」里最猖獗、手段最残忍的一个。 事件暴发后引发韩国大众的强烈谴责，嫌犯赵主彬於3月19日被警方逮捕。 今日上午，韩国警方首次引用《性暴力犯罪处罚等相关特例法》规定，公开犯罪嫌疑人资讯，这也是韩国首例公开性犯罪嫌疑犯的案件。
赵主彬脖子上戴著保护绷带出现在了媒体面前，被媒体问及「有什么要对受害人说的」时，赵主彬表示：「向包括孙石熙社长（JTBC代表理事社长）、尹壮铉市长（前光州市长），金雄记者在内的，因我而受到伤害的所有人谢罪。 谢谢大家让我停下了我无法停止的恶魔生活。 」赵主彬为何突然提及孙石熙等人，让人完全摸不著头脑。 这之后，无论媒体如何提问，赵主彬一直都保持沉默。
赵主彬在「n号房」里的残暴行径已经让人愤怒，而24日晚SBS电视台公开的又一消息再次点燃了民众们的怒火，赵主彬竟然曾筹画杀害女童。根据SBS新闻曝光，一名因反复骚扰威胁女性而被判刑的姜某，在14个月服刑期满出狱之后找上了赵主彬，於去年年末委托赵主彬替自己报仇。 姜某因在某区厅以勤务要员身份服兵役替代役，因此能够轻松查到他人个人身份信息。 赵主彬从姜某处得到女童幼稚园的地址，前往幼稚园找到女童，并扬言要将其杀害。 事前，姜某向赵主彬支付了400万韩币的「酬金」。
「图：YouTube」
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